Els errors que gairebé tothom comet quan llegeix les etiquetes del supermercat

Tothom va a comprar al supermercat, si bé no diàriament, és probable que sigui setmanalment. Tot i això, l'etiquetatge dels aliments encara és un dels aspectes que més dubtes genera i que és més complex del que sembla. Així, per interpretar correctament les etiquetes cal tenir alguns coneixements bàsics que t'ajudin a entendre les xifres i dades que hi apareixen. Aquests són quatre consells perquè distingeixis quins productes són saludables i quins no ho són.
L'ordre dels ingredients importa
El primer pas i el més important és analitzar la llista dels ingredients, ja que és on trobaràs tots els components que porta l'aliment. Un dels errors que no pots cometre és pensar que l'ordre en què apareixen no influeix, perquè sí que ho fa. Aquests es troben ordenats de major a menor quantitat, és a dir, que els ingredients que apareixen primer són els que es presenten en una proporció més gran. En aquest sentit, si en observar una etiqueta veus que el sucre, la farina refinada o els olis de baixa qualitat encapçalen la llista, significa que difícilment el producte serà de bona qualitat –per més atractiu que sigui l'envàs–.
Ignorar l'envàs
Seguint la línia del punt anterior, un altre punt clau és no fer cas de l'envàs ni, per tant, de la primera imatge que es mostra en l'etiqueta. En aquesta part és on la indústria alimentària aprofita per a col·locar reclams publicitaris que no reflecteixen el contingut real de l'aliment. Així, paraules com "light" o "natural" poden generar una falsa sensació que el producte que anem a comprar és saludable quan, en molts casos, aquests aliments continuen tenint additius, edulcorants o greixos poc recomanables.
No mirar només les calories
Un dels costums que molta gent té és mirar directament i únicament el nombre de calories. Aquest també és un dels errors més habituals, ja que aquestes no expliquen per si soles si un aliment és saludable o no. Encara que és un indicador que s'ha de tenir en compte, cal recordar que un producte pot tenir poques calories i, en canvi, ser pobre nutricionalment.
La trampa de les racions
Finalment, un altre consell a considerar és parar especial atenció a la mida de la ració. Sovint, les etiquetes indiquen els valors nutricionals per una quantitat inferior a la que realment es consumeix. És a dir, encara que el sucre, el greix o la sal semblen aparentment baixos, aquests es poden duplicar o triplicar fàcilment si es menja el paquet sencer, fet que et pot portar a tenir una percepció errònia de l'impacte que l'aliment té en la dieta.