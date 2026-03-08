Canvi d'hora 2026: quin dia arriba l'horari d'estiu?

Amb un obrir i tancar d'ulls, ja som a la recta final de l'hivern. Què significa això? D'una banda, que arriba la temperatura, les flors i el color verd de la primavera –i les pluges també–. I d'altra, que ja queda menys perquè el dia sigui més llarg i no es faci de nit a les cinc de la tarda. Així, aquest mes de març viurem un nou canvi d'horari, de manera que hi haurà una nit de diumenge que dormirem una hora menys que la resta.
Quin dia es farà el canvi d'hora?
Com a tota la Unió Europea, el canvi d'hora es farà l'últim diumenge de març. Així, enguany l'horari d'estiu arribarà la matinada del diumenge 29 de març –és a dir, dissabte a la nit–. Concretament, es farà a les dues de la matinada. Aquelles persones que estiguin dormint quan això passi pràcticament no notaran res en aquell moment, tot i que l’endemà o els dies següents poden sentir més cansament o somnolència.
Cal avançar o retardar el rellotge?
A les dues seran les tres. Tot i que la majoria dels dispositius electrònics –mòbils, ordinadors, tauletes, rellotges intel·ligents, etc.– fan el canvi de manera automàtica, qui encara conservi un rellotge analògic podrà gaudir del moment d'avançar les agulles una hora. També cal vigilar amb els electrodomèstics com el microones i el forn, o també el cotxe.
Per què es fa el canvi d'hora?
L'objectiu del canvi d'hora és reduir la despesa en energia. Es tracta d'una mesura que es va implementar fa gairebé 50 anys per complir una directiva de la UE que busca l'estalvi aprofitant les hores de sol. Si bé, els europeus hi van votar majoritàriament en contra en una enquesta no vinculant, en la qual el 64% van demanar mantenir l'horari d'estiu de forma permanent.
Quan serà l'últim canvi d'hora?
Aquest passat octubre, Pedro Sánchez va anunciar que proposaria a la Unió Europea posar fi al canvi d'hora estacional perquè "ja no té cap sentit". "Amb prou feines permet estalviar energia i té un impacte negatiu en la salut de la gent", va defensar el president espanyol. De moment, però, els canvis d'hora es mantindran, almenys, fins al 2026, ja que les negociacions per fixar una hora permanent no avencen a Europa a causa de la falta de consens entre els diferents països.
Quins efectes té en la salut?
La realitat és que el canvi d’hora altera el ritme circadiari –que és el relacionat amb l’exposició a la llum– "de forma lleu i en 24 hores el nostre cervell s'adapta", explica el doctor Cales Gaig, neuròleg de l'Hospital Clínic de Barcelona. "És com un petit jet-lag que dura un dia", descriu l'especialista en neurologia.