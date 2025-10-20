Hi haurà més hores de sol si es manté l’horari d’hivern tot l'any?

L'anunci del president del govern espanyol Pedro Sánchez sobre posar fi al canvi d'hora a Europa ha obert un debat que duia molt temps encallat: quin és el millor horari per aprofitar la llum solar, el d'hivern o el d'estiu? Segons Sánchez, aquesta normativa de la UE que busca l'estalvi d'energia aprofitant les hores de sol, "ja no té sentit".
La ciència confirma que el canvi d'horari no té un gran impacte en l'estalvi d'energia i, a més, diversos estudis confirmen que dos de cada tres ciutadans a l'Estat estan a favor de posar fi a aquest canvi d'hora. Però si finalment s'estableix l'horari d'hivern que, segons els experts és el que més convé per a la península Ibèrica, realment hi hauria més hores de sol que amb l'horari d'estiu?
Horari d'hivern
Encara que aquest és l'horari més depriment per a molts mediterranis, la veritat és que és l'horari més convenient per l'estalvi i l'aprofitament energètic durant tot l'any a l'Estat. A l'hivern la sortida del sol seria a les 8.18 h aproximadament, mentre que la posta de sol seria a les 17.22 h; el que significa que tindríem, com fins ara, 9 hores de llum solar.
A l'estiu, si es manté l'horari d'hivern, la sortida de sol seria un poc abans que amb el canvi tradicional d'hora, concretament, a les 5.17 h; mentre que la posta de sol seria a les 20.29 h, per tant, comptaríem amb 15 hores de Sol.
I amb l'horari d'estiu?
Aquest horari és el preferit per a molta gent segons les enquestes realitzades, sobretot per la gent mediterrània, ja que les tardes són més llargues. Però aquest horari durant tot l'any implicaria menys aprofitament de les hores solar que amb l'horari d'hivern.
A l’hivern, com les hores de llum són més curtes, el sol sortiria a les 9.18 h del matí, quan ja molta gent ha començat fa unes hores l'activitat laboral; i es posaria a les 18.22 h aproximadament, la qual cosa suposa 9 hores de Sol. A l'estiu, seria igual que actualment amb el canvi d'hora, el sol sortiria a les 6.17 h i marxaria a les 21.29 h aproximadament, 15 hores de Sol en total.
La resposta definitiva
Per tant, no hi ha més hores de Sol si s’estableix definitivament l’horari d’hivern en comparació amb l’horari d’estiu, però les hores de llum solar que hi ha ocupen les parts del dia en què més activitat humana es concentra i, per tant, és més aprofitable per a la situació de la península.
El nombre d’hores de llum solar és el mateix, ja que depèn de la posició de la Terra respecte al Sol i no del rellotge. Amb l’horari d’hivern, el Sol surt i es pon abans segons el rellotge, de manera que hi ha més llum al matí i menys a la tarda. En canvi, amb l’horari d’estiu el Sol surt i es pon més tard, i per tant es pot aprofitar més la llum a les hores de la tarda.