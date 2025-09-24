Canvi d'hora 2025: quin dia arriba l'horari d'hivern?

Com cada any, a finals d'octubre toca canviar l'hora. Els rellotges hauran de retrocedir una hora, de manera que aquella nit es dormirà una hora més i, a partir de llavors, el sol es pondrà una hora abans. Els dies seran més curts fins al març, quan es tornarà a avançar l'horari.
Aquest canvi es fa per complir una directiva de la Unió Europea que busca l'estalvi d'energia, aprofitant les hores de sol. Els europeus van votar majoritàriament en contra de mantenir el canvi d'hora en una enquesta no vinculant, en la qual el 64% van demanar mantenir l'horari d'estiu de forma permanent.
Quin dia s'ha de canviar l'hora al rellotge?
Com marca el costum, el canvi es produeix l'últim cap de setmana d'octubre. Així, el moment d'aplicar el nou horari serà la matinada de diumenge 26 cap al dilluns 27 d'aquest mes. Concretament, les tres de la matinada és el moment precís.
Cal avançar o retardar el rellotge?
A les tres de la matinada tornaran a ser les dues. És a dir, cal endarrerir una hora el rellotge. Això farà que la nit del 27 d'octubre dormim una hora més. En cas d'estar en una festa, bones notícies: la festa s'allargarà una hora extra.
Per què s'ha de canviar l'hora a l'octubre?
L'objectiu del canvi d'hora és reduir la despesa en energia. Quan el dia s'escurça no només ho fa pel costat del vespre, sinó també al matí. D'aquesta manera, sense el canvi d'hora no sortiria el sol fins passades les 9 hores.
Com adaptar-nos al canvi horari d'hivern
Encara que es tracta d'una lleugera modificació, el canvi d'hora afecta algunes persones, sobretot infants i persones grans, en dessincronitzar els seus horaris de son. Pot causar-los somnolència i cansament, però al cap d'uns dies el cos es regula. En aquest cas, es recomana cuidar especialment els hàbits del son aquell cap de setmana: evitar les migdiades llargues, no sopar en excés, no forçar-se a dormir més o menys per intentar compensar el canvi...
Quan es produirà l'últim canvi d'hora?
Tot apunta a, com a mínim, el 2026. Segons el calendari del govern espanyol publicat al BOE, aquest és l'any que es contempla com a l'últim en el qual es realitzarà el canvi d'horari -per bé que encara no s'ha decidit si es deixarà el d'estiu o el d'hivern-. Ara, caldrà veure si realment és així. El 2019 ja havia de produir-se l'últim moviment d'horari, i el 2021 es va aparcar de nou per la falta d'acord entre estats de la Unió Europea.