Aquest és el mapa que comparteix la ubicació de les balises V-16 actives

Aquest 2026 arriba amb moltes novetats, una de les més destacades del món del motor i la seguretat viària és l'obligatorietat de l'ús de la balisa V-16, promulgat per la DGT. L'anunci del nou element indispensable per a circular va aixecar polseguera un cop es va saber que portarien localitzador, i ara s'ha conegut una pàgina web que mitjançant un mapa mostra on se situen arreu del territori estatal quins vehicles estan aturats i amb la balisa activada.
Hi ha protecció de la privacitat?
Bon punt es va fer oficial la notícia sobre l'obligatorietat, diversos perfils de xarxes van començar a denunciar la carència de seguretat i privacitat de les balises, però res més lluny de la realitat, ja que només es comparteix la ubicació quan la balisa està activada, no en tot moment, ni que la DGT té accés a la ubicació del vehicle quan li rota. L'ús d'aquest element que substitueix els famosos triangles busca ampliar la seguretat de l'accidentat, fent que no haig de sortir del cotxe per col·locar l'element d'advertència, ja que la balisa V-16 es col·loca simplement traient el braç per la finestra i situant-la sobre el sostre.
Per tant, no només es tracta d'un avenç sobre la lluminositat i advertència de l'element sinó que també per la seguretat del mateix conductor que no ha de sortir del vehicle i, com ja s'ha esmentat, la balisa transmet el posicionament geogràfic a la DGT, fet que serveix per a una major protecció o organització segons es requereixi.
El mapa de les balises
Ara, des de mapasbalizasv16.es han creat un mapa on mostren amb les icones d'una balisa quines són les que es troben actualment actives i quines ho han estat en els darrers minuts. Tot i que pugui semblar una exposició de les dades personals, no és així, ja que les dades són anònimes i en cap moment es mostra el vehicle, ni les dades de l'automòbil ni el conductor, simplement alerta de la presència d'un vehicle aturat en un punt quilomètric concret.
Un mapa que ja existia
I no és que aquest mapa sigui disruptiu ni res per l'estil, ja que la informació l'agafa del mapa de la DGT on es mostren més detalls que els vehicles aturats, també apareixen, les retencions o les zones que es troben amb obres.
Per tant, aquest web no es tracta d'alguna cosa trencadora, però sí que és cert, que mostra com de transparent serà l'ús de la balisa V-16, ja que mentre antigament les dades es carregaven al mapa de la DGT amb certa lentitud o en deixava alguns al marge, ara gràcies a les balises V-16 i la transmissió de la seva ubicació de manera automàtica es pot saber quants vehicles hi ha avariats en qüestió de segons sí de manera senzilla. Així en cas de veure una retenció o tenir dubtes a l'hora d'agafar una carretera o una altra, o simplement tinguem curiositat per tafanejar quantes balises hi ha actives es pot fer consultant el mapa.