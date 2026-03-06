Així has de preparar el cotxe per l'arribada de la primavera

Els cotxes formen part del dia a dia de molta gent. Sovint són necessaris per anar a treballar, per fugir de les ciutats i escapar-se a la muntanya o a la platja per desconnectar o per simplement optimitzar el temps. Tot i que no sigui el millor mètode de transport des del prisma de la contaminació, sí que és imprescindible per moure's per alguns indrets de Catalunya i més si Renfe no funciona correctament.
En aquest sentit, és molt important portar el manteniment del cotxe al dia, la seguretat depèn en bona part d'això. Mentre que a l'hivern la situació és diferent i cal posar atenció al gel, la neu i al tipus de pneumàtic que es du. Amb el bon temps, tot i semblar que no s'hagi de tenir tanta prudència o cura d'un manteniment, sí que s'ha de tenir, com a l'hivern.
Val més evitar que curar
En primer lloc, és molt recomanable visitar un taller perquè facin una revisió ràpida per comprovar que tot està en ordre. Durant la primavera, amb mesos de pluja intensa i pol·len, tenir uns eixugaparabrises ressecs o antiquats pot generar un problema més important del que sembla. De la mateixa manera, fent una petita revisió es pot preveure possibles avaries. I val més la pena pagar per una revisió, que pagar per una avaria.
Evidentment, l'estil de conducció també és molt rellevant a la carretera. Durant l'hivern es fa de nit abans i hi ha factors meteorològics més adversos, tot plegat fa que els conductors vagin amb especial alerta per les vies. En canvi, amb l'arribada del sol i el bon temps pot esdevenir una menor atenció al volant.
El comportament del conductor, també és rellevant de cara al desgast de les peces de l'automòbil. A major agressivitat i brusquedat, major desgast i major despesa econòmica.
Cal revisar pneumàtics, aire condicionat i bateria
Així doncs, amb el canvi de temps, posar especial atenció a pneumàtics, aire condicionat i bateria. Per una banda, amb l'augment de temperatures els pneumàtics es desgasten més de pressa. A més, si no es porta la pressió adequada el consum de combustible es dispara. Per altra banda, és important tenir l'aire condicionat i els filtres en perfectes condicions. És important que dins l'habitacle hi hagi confort tèrmic, de la mateixa manera que cal revisar que els filtres no estiguin saturats, ja que amb pol·len tot es fa més complicat.
En últim lloc, l'element que cal posar especial atenció és la bateria. Amb les temperatures baixes, la bateria pateix i més quan hi ha canvis de temperatura dràstics, per això val la pena revisar com està la seva salut. Si es troba en nivell baix de salut és raonable canviar-la, al cap i a la fi, no és un element molt car i evita que el cotxe no s'encengui o et deixi tirat quan menys t'ho esperes.