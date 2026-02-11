Cotxe automàtic o manual: quin dura més segons un mecànic

Des de fa un temps, la decisió de comprar un cotxe enfronta una gran dicotomia: manual o automàtic. Normalment, la tria es fa en funció de quina mena de conducció agrada més, una de més alliberada o l'altra controlant el vehicle a partir de les marxes. Sigui com sigui, hi ha un altre factor que cal tenir en compte a l'hora de triar un cotxe automàtic o manual: quin dura més?
El mecànic Morad, que s'està popularitzant a xarxes en les darreres setmanes, ha fet un vídeo per posar resposta al dubte. A priori, l'automàtic dura més, però Morad explica que, en general, la clau per allargar la vida d'un cotxe és fer un bon manteniment. Així, repassa quins són els elements que cal revisar periòdicament en cada cotxe.
Als automàtics és important fixar-se en el canvi d'oli, no exigir gaire el motor mentre la caixa està freda i controlar l'estat de les rodes que tenen una importància cabdal en la tracció del vehicle. Pel que fa al manual, no destaca cap element en particular, destaca que és simple i té un manteniment més barat, però a canvi, hi ha menys confort pel conductor.
Així doncs, a pregunta de quina mena de cotxe recomana comprar Morad matisa que depèn de l'ús que se li vulgui donar al cotxe. Si és per un ús puntual i de viatges ell triaria un manual, però si l'ús serà més continuat i per ciutat l'automàtic és la millor opció.
Cada quant cal canviar l'oli del cotxe?
Fabricants i mecànics consideren que cal canviar aquest líquid essencial pel funcionament dels cotxes cada 15.000 o 30.000 quilòmetres de mitjana, tot i que això pot variar en funció del model o del tipus de propulsió que tingui el vehicle. Això sí, si el teu vehicle ja té més de 15 anys, recomanen fer el canvi cada 10.000 km.
I si superem els quilòmetres que ens pertoquen, què passa? La conseqüència pot ser greu. Quan circulem amb un nivell d'oli inferior al recomanat, fem treballar més el motor, de manera que algunes peces internes, com ara les parts metàl·liques, es desgasten més ràpidament i la brutícia es pot acabar acumulant al filtre fins que aquest s'obstrueixi. A més, en cas que la temperatura fos massa alta, el motor podria acabar malmès.