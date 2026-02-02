Com carregar el cotxe amb unes pinces: consells de seguretat i l'ordre correcte dels cables

És el gran malson dels conductors: que el cotxe es quedi sense bateria. Sobretot, si passa enmig d'una carretera. És habitual que els vehicles pateixin avaries i una de les més comunes són els problemes amb la bateria. Per això, és important disposar de pinces i saber com funcionen.
El primer pas per carregar la bateria d'un vehicle amb unes pinces és escollir un lloc segur, apagar el motor i posar-se les ulleres i els guants de seguretat. D'aquesta manera, s'eviten accidents per qualsevol fuita o reacció imprevista. A més, cal posar-se l'armilla reflectant si l'automòbil està en una via de trànsit.
Aleshores, cal obrir el capó dels dos cotxes -el que està en bones condicions i el que no té bateria- i localitzar els punts positiu (+, en vermell) i negatiu (-, en negre) de cadascun. Primer, s'ha d'enganxar la pinça vermella al born positiu de la bateria descarregada i, després, l'altre extrem al born positiu de la bateria carregada; i repetir el procediment amb la pinça negra.
Finalment, cal engegar el motor del cotxe amb la bateria carregada i deixar-lo uns minuts sense tocar cap pedal, per acabar retirant les pinces amb seguretat i seguint l'ordre invers: primer, es retiren el cable negre del born negatiu començant pel del cotxe descarregat i, després, el cable vermell dels borns positius. A partir d'aquí, cal tornar a posar els taps protectors als borns. Si la bateria que estava descarregada no té cap defecte, el cotxe arrencarà.
Per què s'acaba la bateria del cotxe?
La bateria d'un vehicle es pot acabar per moltes causes diverses, però n'hi ha sis de principals, tal com indica el Grupo Talleres Fernández Hidalgo.
- Col·lapse de l'alternador: aquesta peça que s'encarrega de carregar la bateria mentre es condueix pot fallar i, aleshores, la bateria s'espatlla.
- Deixar accessoris oberts: si els llums interiors, els fars o el del maleter es queden encesos amb el cotxe apagat, la bateria s'esgota. També pot passar si es deixen endolls connectats.
- Bateria vella o desgastada: la vida útil de la bateria va, de mitjana, entre els tres i els cinc anys. A partir d'aleshores, és probable que calgui canviar-la.
- Manca d'ús: si no es fa servir el cotxe sovint i només es fan trajectes curts, la bateria no té prou temps per carregar-se.
- Consum "vampir": pot haver-hi problemes elèctrics que facin que hi hagi una fuita d'energia elèctrica i la bateria es consumeixi.
- Components defectuosos: si algun element elèctric, com un interruptor o la transmissió, està malmès, pot provocar que la bateria s'esgoti.