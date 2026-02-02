Tanca un forn històric de Barcelona perquè li volien duplicar el lloguer

Un forn històric de Barcelona, ubicat al barri de Gràcia, va obrir per últim cop aquest passat divendres, segons avançava L'independent de Gràcia. Es tracta del forn Santa Clara, que va obrir fa més de 80 anys a la Travessera de Gràcia amb el carrer Quevedo i que formava part del teixit comercial tradicional de la zona. Ara, ha tancat de manera definitiva perquè la propietat del local no ha volgut renovar el lloguer a la Montse Cols, la responsable de la fleca, a qui demanaven el doble del que pagava actualment.
La mateixa Montse Cols, que ha estat al capdavant del forn Santa Clara durant els darrers 25 anys, va ser qui va comunicar als clients habituals aquest divendres que l'endemà no apujaria la persiana. Aquesta fleca era molt estimada pels veïns de la Vila de Gràcia, que a més es caracteritzava per fer pastes veganes, un tret distintiu que la feia especialment singular dins l'oferta del barri.
En conèixer la notícia, alguns sindicats se'n van fer ressò i van denunciar la situació, que consideren un exemple més de la pressió immobiliària que pateix el comerç local. “Tanca perquè un nou propietari amb afany de fer calés volia apujar-li el lloguer del local el doble, a 3.000 euros al mes. Impossible d’assumir. Una altra gran pèrdua a la Vila de Gràcia que molt probablement serà substituït per un comerç gentrificador, en anglès i preus inaccessibles”, apuntaven des del Sindicat d’Habitatge de Gràcia. Aquests mateixos sindicats alerten que, a més, ara hi obrirà una franquícia: "Així és com maten els nostres barris", assenyalen des del Sindicat d’Habitatge de Vallcarca.
Aquest no és el primer cop que negocis de proximitat i amb una llarga història es veuen obligats a tancar les portes a causa dels preus a la ciutat comtal, en un context de transformació comercial i preus desorbitats del mercat que preocupen entitats veïnals i socials.