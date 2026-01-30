Barcelona prepara un préstec de fins a 80.000 euros per a qui es vulgui comprar un pis

L'Ajuntament de Barcelona vol agafar l'actual política de la Generalitat perquè la ciutadania pugui aportar l'entrada d'una hipoteca i adaptar-la a la singularitat de la ciutat. Això fa que s'hagi de ser més generós amb els diners previstos, i que també se sigui més laxe amb l'edat plantejada. La proposta surt d'ERC, que l'ha presentat de la mà del PSC, però el govern de Jaume Collboni ja ha anunciat que l'assumeix com a pròpia i que la treballarà amb l'Institut Català de Finances (ICF). Actualment, hi ha un pla vigent a Catalunya que permet aconseguir el 20% dels diners que val un pis -fins a un màxim de 50.000 euros- i no haver-los de retornar fins que s'acabi de pagar el préstec hipotecari de l'immoble. Ara, la idea és adaptar-ho als costos de l'habitatge a Barcelona i que el préstec inicial arribi fins a un màxim de 80.000 euros, estableix la iniciativa.
La cap de files d'ERC, Elisenda Alamany, fa dies que defensa aquesta proposta com al següent pas per afavorir l'accés a l'habitatge. Hi ha gent que pot pagar una hipoteca, però que no pot estalviar per aconseguir el pas previ: les desenes de milers d'euros que demana un banc per aconseguir el crèdit hipotecari. Així, Alamany assegura que aquesta proposta vol canviar una tendència creixent, que només puguin optar a tenir un pis de propietat a Barcelona aquells que heretin. "L'objectiu d'aquesta proposta és que els joves i no tan joves puguin accedir a l'entrada del seu primer habitatge", expressava aquesta mateixa setmana.
Aquest divendres, durant el plenari municipal, la mateixa regidora -i futura alcaldable republicana a les eleccions de 2027- ha comparegut davant els mitjans de comunicació amb el tinent d'alcaldia socialista Jordi Valls. El representant del govern Collboni ha evitat donar xifres de fins a quina edat es podrien presentar candidatures per adquirir un habitatge amb aquestes ajudes, però ha coincidit en què "a l'àmbit de Barcelona hauríem d'intentar incrementar l'edat" més enllà dels 35 anys previstos actualment. Això, però, s'haurà de concretar els pròxims mesos en un treball conjunt amb l'ICF, que és l'entitat que en qualsevol dels casos posaria els primers 50.000 euros de l'entrada de la hipoteca, mentre que el màxim de fins a 30.000 euros posteriors -per arribar als 80.000 euros- els costejaria l'Ajuntament.
Mateix sistema, amb més aportació i clàusules anti-especulatives
Valls ha insistit en què s'aprofitaria l'arquitectura administrativa plantejada ja pel Govern i mirar d'encaixar també una nova aportació del consistori. El calendari, però, mira cap al 2027, expressava aquesta mateixa setmana Elisenda Alamany, ja que encara caldrien mesos per resoldres els aspectes tècnics de la proposta. "El que volem és mantenir el mecanisme però fer aquesta aportació", ha esmentat el tinent d'alcaldia responsable d'Habitatge.
Igualment, es mantindrien les condicions anti-especulatives per evitar que després els beneficiaris de les ajudes venguin per més diners el pis que han adquirit. A més, també es limitarà el prèstec a aquelles persones que no tenen una renda molt alta.