Elisenda Alamany formalitza la candidatura a l'alcaldia de Barcelona

Elisenda Alamany presentarà candidatura per ser l'alcaldable d'ERC en les pròximes eleccions municipals a Barcelona. La també secretaria general del partit ha enviat una carta a la militància en què ha anunciat la seva intenció de fer una ciutat "republicana, moderna i socialment justa que lideri el país i que exerceixi de capital". És per aquest motiu que a partir d'aquest diumenge començarà la recollida d'avals per poder presentar-se a les primàries en un acte on convida la militància a la cooperativa La Formiga Martinenca. Un dia abans, aquest dissabte, acaba el termini per presentar candidatures a les primàries d'ERC, si bé per ara només s'ha comunicat la d'Alamany. La líder del partit a l'Ajuntament de Barcelona considera que Barcelona viu un "moment decisiu", en què cada cop és més difícil viure, mencionant la dificultat de parlar-hi en català o conviure amb el turisme massiu. "Cada vegada hi ha més gent que creu que la nostra Barcelona se’ns escapa de les mans i des d’Esquerra no podem quedar-nos de braços plegats", diu Alamany. És per això que la secretària general d'ERC proposa un projecte independentista i d'esquerres que connecti amb més gent a la capital del país. Informa Lluís Girona.\r\n