Ajuda a joves per pagar l'entrada del pis: qui, quan i com demanar-la

Ja es coneixen els detalls sobre l'ajuda als joves per pagar l'entrada del seu primer habitatge. Si s'esgoten les diferents convocatòries es beneficiarien uns 2.000 joves cada any, de manera que es podrien incorporar aquesta xifra d'habitatges al règim de protecció oficial (HPO). En qualsevol cas, aquests són al marge dels 50.000 HPO que ha promès el Govern fins al 2030.

Els destinataris no pagaran interessos i tornaran a retornar aquesta quantitat un cop hagin amortitzat la hipoteca, amb un termini màxim de carència de 30 anys. Des d'aleshores, disposaran de cinc anys més per retornar el préstec. Per la seva banda, els habitatges comprats mitjançant aquesta fórmula passaran a ser de protecció oficial de forma permanent.

Qui pot demanar l'ajuda per pagar l'entrada del pis?

Joves empadronats a Catalunya d'entre 18 i 35 anys , inclosos.

, inclosos. Els aspirants han d'acreditar que és el primer habitatge que compren i que serà la seva residència habitual.

que compren i que serà la seva residència habitual. Els ingressos bruts anuals de les persones que hi viuran no poden superar l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) multiplicat per 6,5. En cas de ser un únic comprador, els ingressos bruts no podran superar els 80.963,31 anuals i, en cas de ser dos, els 83.467,33 euros.

Hi ha també dos factors a tenir en compte. La Generalitat es reserva el dret de no concedir el préstec si després d'analitzar el cas determina que el sol·licitant no és solvent i no té la capacitat assegurada per retornar l'import del préstec. I no es prioritzarà l'ordre d'arribada de les sol·licituds sinó que també s'analitzarà l'edat o el sou, entre altres variants.

Quan es pot sol·licitar la prestació?

Els joves de fins a 35 anys que vulguin adquirir un habitatge podran sol·licitar el préstec a l'ICF a partir del 30 de juny del 2025.

Com es podrà presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds es podran fer a través del web de l'Institut Català de Finances, tot i que per ara no s'ha detallat com serà el sistema, ja que encara no està actiu.

Què cobreix l'ajuda del Govern?

L'Institut Català de Finances paga l'entrada per valor del 20% del pis, fins a un màxim de 50.000 euros. Els joves negociaran el 80% de la hipoteca amb el banc després d'obtenir el vistiplau de l'ICF a l'ajuda.

Quins bancs formen part de l'ajuda?

Arquia, Banc Sabadell, Bankinter, BBVA, Caixa Enginyers, CaixaGuissona, CaixaBank i imagin, LABORAL Kutxa i Bankinter són els bancs que formen part del programa i els únics amb qui es podrà negociar la hipoteca si es rep l'ajuda del Govern.

Què passa si després vols vendre el pis?

En cas que els compradors d'aquests habitatges decideixin vendre el pis al cap d'uns anys, la transacció haurà de tenir el mateix import de compra més l'increment de l'IPC corresponent i el cost de les reformes, de manera que el propietari podrà recuperar la inversió i el pis continuarà inclòs dins del règim de protecció oficial. Les reformes hauran d'estar fetes en els primers dos anys i superar els 15.000 euros, mentre que si sobrepassen els 50.000 euros només s'hi podrà sumar un preu màxim al de venda de 50.000 euros.