Justin Timberlake anuncia que té la malaltia de Lyme

Justin Timberlake ha revelat aquest divendres que té la malaltia de Lyme. En dues històries d'Instagram, el cantant ha explicat que va ser diagnosticat en plena gira mundial, que tot just ha finalitzat després de dos anys, i que està "molt debilitat" físicament i mentalment.

Amb la voluntat de donar visibilitat a la malaltia, Timberlake ha compartit que va rebre el diagnòstic amb "sorpresa", però que va poder continuar endavant amb la gira, que ha estat "la més exigent" de la seva vida. "No ho podria haver aconseguit sense la meva família i amics", ha agraït.

El cantant, actor, productor i empresari estatunidenc de 43 anys, autor de cançons memorables com Can't Stop The Feeling o Rock Your Body, s'ha adreçat als malalts i familiars de malalts que tenen o han passat per aquesta malaltia i ha reblat que només ells saben "com debilita". "No ho explico perquè us sentiu malament per mi", ha subratllat, "sinó per ajudar a aquells que estan en la mateixa situació".

La malaltia de Lyme i les paparres

La malaltia de Lyme és una patologia infecciosa que es contreu principalment a través d'un bacteri, la Borrelia burgdorferi, que transmeten les paparres a humans i a animals. És el tipus més comú d'infecció transmesa per aquests insectes, que són els segons a transportar microbis nocius, després dels mosquits. "El 50% de les paparres estan infectades amb el bacteri", explica el doctor Mariano Bueno, director mèdic de Biosalud Medical Center.

És habitual que després de la picada aparegui inflor i enrogiment, però l'agent infecciós pot estendre's a altres teixits i òrgans, podent afectar el sistema nerviós, les articulacions, el cor i la pell. Per això, en aquesta patologia, és fonamental la detecció precoç per començar un tractament amb antibiòtics al més aviat possible, encara que la dificultat per reconèixer els símptomes porten a unes altes xifres d'infradiagnòstics de la malaltia.

Si la detecció i el tractament es retarden, poden sorgir problemes articulars, cardíacs i neurològics de gravetat, com ara la infecció neurològica denominada neuroborreliosi. Tots aquests símptomes persistents conformen el que es coneix com a Lyme crònic, i que pot donar lloc a malalties autoimmunes, com l'artritis reumatoide o l'esclerosi múltiple. També pot ser una de les causes dels trastorns de l'espectre autista (TEA), ja que és una malaltia que es transmet durant l'embaràs. "Fins i tot pot arribar a provocar trastorns mentals, com l'esquizofrènia", exposa el doctor.