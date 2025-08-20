Estudiaràs a Barcelona? Descobreix com és la vida universitària

Si estudiaràs a Barcelona, has de saber que aquest és un dels llocs més cosmopolites de la Mediterrània. Aquí et donem algunes claus perquè sàpigues com gestionar la teva estada.
Què has de saber de la vida universitària
Barcelona és la segona ciutat en habitants d’Espanya i la segona aglomeració metropolitana. Inclou diversos elements que has de conèixer si vols estudiar-hi…
- Climatologia privilegiada i vida social activa: Barcelona, per les seves característiques i clima mediterrani, té sempre una vida social activa. Tant és el mes de l’any, sempre hi haurà plans i coses a fer.
- Multiculturalitat: la ciutat comtal, tradicionalment, ha estat un punt de trobada de cultures, i això és important perquè hi trobaràs persones de tota mena d’orígens culturals, en un entorn enriquidor.
- Preus elevats: un problema de Barcelona, com de la major part de les grans ciutats espanyoles, és el preu dels allotjaments. De mitjana, és força elevat, així que cal conèixer les diferents possibilitats.
- Xarxa de transport públic: un avantatge, si estudiaràs a Barcelona, és que hi ha una xarxa de transport públic molt completa.
Característiques dels allotjaments universitaris a Barcelona
L’allotjament micampus de residències universitàries a Barcelona disposa de diverses opcions disponibles i amb òptima accessibilitat. Hi ha habitacions i apartaments. Aquests són alguns exemples:
- Habitacions: hi ha habitacions individuals en complexos residencials per a estudiants. S’hi inclouen bany i cuina, neteja de llençols i tovalloles, WiFi i tots els subministraments.
- Apartaments: la segona opció són les habitacions en edificis d’apartaments. S’hi inclouen els mateixos serveis que en els anteriors, però en alguns casos hi ha vistes a terrasses.
A més, hi tens serveis extra: aparcament i neteja. També, al complex residencial hi ha zones comunes, cafeteria, zona d’estudi i gimnàs.
Les distàncies són assequibles per a la majoria dels centres universitaris de la ciutat. Està a 5 minuts a peu de la Universitat Politècnica de Catalunya; a 20 minuts a peu i 25 minuts amb autobús de l’EADA Business School i, igualment, a 10 minuts a peu i 12 minuts de la BAU.
Altres casos són el de la Universitat de Barcelona, de la qual dista 20 minuts a peu, 15 amb cotxe i 25 amb autobús; la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a 15 minuts amb cotxe; la Universitat Pompeu Fabra, a 15 minuts a peu, 10 minuts amb cotxe i 20 minuts amb autobús; a 10 minuts a peu i 11 en transport públic de l’Iden i a 14 minuts a peu i 20 amb autobús de la BSE. Finalment, l’ESIMar és a 16 minuts a peu i a 20 amb autobús; FX Animation a 10 minuts a peu i 12 amb autobús; LCI Barcelona a 25 minuts a peu i 35 amb autobús i, per acabar, l’EBS, a 40 minuts a peu, 18 minuts amb cotxe i 20 amb autobús.