Anar d'Erasmus al Regne Unit tornarà a ser possible a partir del 2027

El Regne Unit es reincorporarà al programa Erasmus+ set anys després d'abandonar-lo amb motiu del Brexit. Així ho han anunciat el govern britànic i la Unió Europea aquest dimecres en un comunicat en què donen continuitat als acords que van assolir el maig passat en una cimera bilateral. A més, els representants de tots dos territoris també han pactat la participació del Regne Unit en el mercat interior elèctric de la UE.
El comunicat ha estat subscrit pel comissari europeu de Comerç i Seguretat Econòmica, Maros Sefcovic, i el pagador general del govern britànic, Nick Thomas- Symonds. En l'escrit, ambdós subratllen que la reintroducció del programa educatiu "oferirà importants oportunitats als sectors de l'educació, la formació, l'esport i la joventut en particular per a les generacions més joves".
Amdós dirigents han reivindicat la cimera celebrada al maig per reforçar la cooperació entre les dues parts a través d'una aliança estratègica. "L'aliança ens farà més segurs, posarà la ciutadania al centre i contribuirà al creixement de les empreses", han remarcat.
En l'assamblea, el Regne Unit i la UE van manifestar la seva voluntat de reobrir els trebals perquè els estudiants britànics poguessin participar de nou en el programa Erasmus+, de la mateixa manera que els de la resta de països inscrits poguessin fer part dels seus estudis a Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord. Ara, amb el text d'aquest dimecres, donen continuïtat a la intenció original, certificant la reincorporació del país a partir de l'1 de gener de 2027.
El Regne Unit es reincorpora al mercat elèctric de la Unió Europea
A banda de la reincorporació al programa Erasmus+, ambós dirigents han conclòs les converses perquè el Regne Unit formi part del mercat elèctric de la Unió Europea. Segons han indicat, els detalls es publicaran per escrit durant els pròxims dies. Per Brussel·les, aquesta acció representarà "una cooperació més estreta en matèria d'electricitat, reportarà beneficis reals a les empreses i als consumidors de tot Europa, impulsarà la inversió en el Mar del Nord i reforçarà la seguretat energètica".