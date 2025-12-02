El preu de la T-Jove mantindrà el descompte del 50% el 2026. Així ho ha confirmat el Govern aquest dimecres, tot i que encara ha de reunir-se amb el ministeri de Transports per acabar de parlar de les bonificacions al transport públic. En aquest sentit, queda a l'aire el preu d'un altre dels títols de Barcelona, la T-Usual, una decisió que requereix el suport del govern espanyol, ja que és qui es fa càrrec de les bonificacions.
La portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha admès que encara no se sap si la T-Usual també continuarà rebaixada, ja que encara no se n'ha parlat amb els Comuns ni amb ERC. Tot i això, ha explicat que “en els pròxims dies o setmanes” s'acabarà de concretar la posició un cop se'n parli amb el ministeri. Paneque ha afegit que no poden "acotar una xifra perquè hi ha el cofinançament". Des del Govern també han defensat mantenir les bonificacions del transport públic a les persones vulnerables.
Per la seva banda, ERC i els Comuns han pressionat al Govern perquè mantingui els descomptes. Jéssica Albiach ha assegurat que la seva formació no s'asseurà a negociar pressupostos si no es manté la bonificació dels preus dels títols.
Quant em costarà la T-Jove?
Ja fa gairebé quatre anys que els preus del transport públic es van rebaixar a causa de l'increment de preus. En aquests moments, la T-Jove té un cost de 44 euros i la T-Usual de 22 euros -si es vol viatjar només per una zona, en ambdós casos. Faltarà veure si el segon títol, que permet fer viatges il·limitats durant 30 dies consecutius a la ciutat de Barcelona, també manté la rebaixa. El cost d'aquesta targeta fa cinc anys era de 40 euros.