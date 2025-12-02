El preu del transport públic, nova pedra al camí del Govern per tenir pressupostos

Finançament, habitatge... i ara el transport públic. ERC i els Comuns pressionen al Govern perquè mantingui els descomptes als títols de transport de cara a l'any vinent. Qui ha mantingut un to més contundent contra Salvador Illa ha estat Jéssica Albiach, qui ha assegurat que la seva formació no s'asseurà a negociar pressupostos si no es manté la bonificació dels preus dels títols. Per la banda dels republicans, Ester Capella ha explicat que portaran una interpel·lació al ple d'aquesta setmana per assegurar-se "la garantia" que el Govern mantindrà aquestes bonificacions al preu del transport públic.
Per la seva banda, el Govern ha dit que la decisió de mantenir les bonificacions al transport públic s'haurà de pactar amb el ministeri de Transports en els pròxims dies o setmanes, però sí que ha garantit que es mantindrà la bonificació del 50% de la T-Jove. La portaveu, Sílvia Paneque, ha dit que no se n'ha parlat amb els Comuns ni amb ERC, però que “en els pròxims dies o setmanes” s'acabarà de concretar la posició un cop se'n parli amb el ministeri. “No podem acotar una xifra, perquè hi ha el cofinançament”, ha explicat, però sí que ha dit que s'ha de mantenir l'actualització de l'IPC. L'any passat hi va haver ajustos, i Paneque ha insistit que calen “recursos” per mantenir i millorar el transport públic. El Govern també defensa mantenir les bonificacions del transport públic a les persones vulnerables.
Pressió d'ERC i els Comuns al Govern
Durant la roda de premsa d'aquest dimarts al Parlament, Albiach ha exigit al Govern que mantingui la bonificació de la T-Usual i la T-Jove el 2026: "Si pugen les tarifes no cal ni que ens truqui per negociar els pressupostos", ha advertit. Els Comuns mantindran una reunió aquest divendres amb l'executiu d'Illa per abordar el tema. "Que Paneque es reuneixi amb Puente, que Illa es reuneixi amb Sánchez, que s'ho facin com vulguin, però les tarifes no poden apujar-se", ha sentenciat Albiach. La líder dels Comuns ha subratllat que l'economia de les famílies ja està "prou escanyada", i que no tindria "cap sentit" que els preus augmentessin l'any vinent.
Per la seva banda, Capella ha reivindicat que el descompte al transport públic és un "llegat" del Govern de Pere Aragonès i que es van mantenir l'any passat a proposta d'ERC. "Necessitem el compromís del Govern amb les bonificacions", ha sentenciat la portaveu parlamentària d'ERC, que ha recordat que l'Ajuntament de Barcelona ja s'ha compromès amb aquesta reducció dels preus arran d'un acord pressupostari amb els republicans. Els republicans faran una interpel·lació al Govern perquè garanteixi les bonificacions del transport públic. "El cost del transport és una de les claus perquè la gent pugui arribar a finals de mes", ha valorat.
Data límit a la pujada de preus: 31 de desembre
El descompte als preus del transport públic no depèn obligatòriament d'uns nous pressupostos i el 2025 ja es van mantenir amb els comptes anteriors. Tampoc hi ha una data límit per aplicar aquestes bonificacions però, si no hi ha acord abans del 31 de desembre, amb l'entrada del 2026 els preus tornarien a duplicar-se. Cal recordar que l'any passat ja va ser un assumpte polèmic a Madrid: el vot negatiu de Junts a un decret òmnibus del govern espanyol va suposar que els preus s'incrementessin durant uns dies de gener, si bé finalment els independentistes i l'executiu estatal van tancar un acord que va permetre posar en marxa els descomptes. Amb la legislatura complicada a Madrid, també és una incògnita què pot passar en aquesta ocasió.
Sobre els preus del 2026, la plataforma de Promoció del Transport Públic (PTP) creu que és “raonable assumir increments moderats” de les tarifes sempre que vagin acompanyats de “millores en l’oferta”. En un comunicat, ha defensat que aquestes millores s’han de concentrar en millors freqüències i més capacitat a les línies existents, així com en una millora de la fiabilitat del sistema de Rodalies. Així mateix, ha dit que l’augment que es podria assumir és l’equivalent a l’IPC (+3%). L'entitat demana que en cas de reduir les bonificacions sigui en títols d’1 o 2 zones i no als de 3 o més.