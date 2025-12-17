Els plats forts del Cruïlla 2026: Garbage, Faithless, The Black Crowes, Suede, The Hives, Pixies i David Byrne

Garbage, Halsey, Faithless, The Black Crowes, Suede o The Hives seran alguns dels plats forts del Cruïlla 2026, que se sumen als ja anunciats anteriorment com Pixies, David Byrne, Reneé Rapp, Two Door Cinema Club, Mishima o Dan Peralbo i el Combo. El festival, que tindrà lloc del 8 a l’11 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, ha anunciat la programació de l'any que ve amb noms destacats del panorama català com Rigoberta Bandini, Els Pets, La Ludwig Band, Mazoni o Greta. "Oferim el cartell més complet que hem tingut mai i crec que és el millor Cruïlla de la història, des dels grups emergents fins als caps de cartell", ha dit Jordi Herreruela, director del Cruïlla.
El director del Cruïlla ha destacat que no generen una comunitat efímera, sinó que són "un festival que reflecteix una comunitat ja existent i que es defineix pel lloc on viu i treballa. És una identitat que ve definida pel lloc on se celebra el festival: Barcelona".Herreruela ha afegit que el Cruïlla té una forma de fer que s'identifica més amb una festa major que amb la resta de festivals.
"No pretenem ser el festival més gran, sinó que volem ser un antídot al nou fenomen del FOMO (Fear Of Missing Out) en el moment de comprar les entrades i assistir-hi", ha indicat. "Som un antídot a l'angoixa". El director del festival ha ressaltat que han intentat programar artistes que visualitzen com "lliures i independents" i que "contrasten amb una indústria musical que cada vegada és més gran i hi ha menys agents". Herreruela ha apuntat que els programen perquè ells també se senten lliures i independents. Un altre fil conductor té a veure amb el talent jove amb "una nova forma de fer que té una altra visió del món" i el tercer fil és el to festiu, ballable i divertit del festival.
Programació
David Byrne, el cantant, compositor, escriptor i activista, torna al Cruïlla, on ja va actuar l'any 2018, per oferir un dels grans concerts de la pròxima edició. També en seran protagonistes Halsey, que torna als escenaris per homenatjar i reivindicar el desè aniversari de Badlands, ara que ha fet públic que el seu segell no li permet gravar nova música, i Reneé Rapp, que debutarà a Espanya i aquest 2025 ha publicat Bit me i acumula milions de reproduccions a Spotify.
Els nord-americans Garbage, amb Shirley Manson al capdavant, actuaran també al Cruïlla en un concert especial després que el grup anunciés que abandona les gires a gran escala. La banda formada als anys 90 ha publicat discos tan populars com Garbage i Version 2.0.
El Cruïlla ha destacat que "la ruptura dels límits d’estils, l'absoluta voluntat de superar les fronteres dels gèneres per portar-los a terrenys desconeguts defineixen a dos altres dels altres artistes que vindran a Cruïlla aquest estiu" com són Ezra Collective, que són capaços d’actuar a clubs de jazz de Londres i de col·laborar amb Fred Again i Ca7riel y Paco Amoroso, o Jon Batiste, que per primera vegada actuarà a Barcelona i és el director musical del The late show with Stephen Colbert, un dels programes de màxima audiència als Estats Units. També forma part de la programació del compositor i cantant italià Jovanotti.
Formen part del cartell del Cruïlla 2026 la banda de rock The Hives, l'electrònica de Faithless, amb un directe amb la presència virtual de Maxi Jazz; els Bomba Estéreo, amb el seu so electrònic caribeny; la banda de música techno Meute; Polo & Pan amb seu house, disco i tecno i Mind Enterprises.
Pixies i The Black Crowes
Considerats una de les bandes més influents de la història de l’indie, Pixies celebraran al Cruïlla 2026 els seus 40 anys de trajectòria. Al seu costat, els llegendaris The Black Crowes, també celebraran la seva trajectòria, igual que ho farà Suede, presentant el seu desè àlbum i Two Door Cinema Club, coneguts per himnes com What you know o I can talk.
El Cruïlla ha assenyalat que "de la nova fornada de grups que marcaran el futur de la música en els anys vinents, però ja amb una enorme influència en el present", es podran gaudir d’artistes com Yami Safdie, Joaquina, Sampa the Great, Son Rompe Pera, Bacilos o Sigrid. També actuaran Sen Senra, Zahara Rave, els grups Parquesvr, Chiquita Movida, Ultraligera.
Presència catalana
El panorama local català hi serà amb presència amb grans noms com Rigoberta Bandini, la icona generacional que portarà el seu últim projecte Jesucrista Superstar, Els Pets, amb la gira de celebració dels 40 anys de trajectòria, Alizzz, amb l’últim concert de la gira, Mishima, que actuarà al Cruïlla "després d’anys d’intentar-ho sense èxit per les dues bandes", Mazoni, amb la presentació de Banderes per daltònics, i La Ludwig Band i Dan Peralbo i El Comboi.
Aquest any, el festival intensifica la seva aposta pels concerts a la carpa i n’amplia la programació. Amb la voluntat de donar més protagonisme al talent emergent i garantir una qualitat musical excepcional, l’horari d’aquest escenari s’estendrà i acollirà un nombre rècord de concerts amb les actuacions de Greta, Svetlana, Svsto, Paco Pecado, Xicu o Sadie Jean.