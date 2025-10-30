El Festival Cruïlla ha anunciat aquest dijous els primers caps de cartell. Pixies, David Byrne, Two Door Cinema Club, Bomba Estéreo, Yami Safdie o Mind Enterprises són alguns dels artistes que pujaran a l'escenari del festival, que com cada estiu serà al Parc del Fòrum de Barcelona. L'edició del 2026 serà del 8 a l'11 de juliol i també comptarà, després d'haver-ho intentat diversos cops, amb l'actuació de Mishima.
"Figures mítiques que tornen als nostres escenaris i talents que ho petaran", així han presentat el cartell des del compte oficial d'Instagram del festival, que enguany celebra la seva 16a edició. També hi actuaran Polo & Pan, Sampa The Great i Son Rompe Pera. El Cruïlla, però, sempre guarda un forat per a artistes emergents, com Yami Safdie, Chico Blanco o Dan Peralbo i El Comboi.
Els abonaments per al festival ja estan disponibles al web oficial del Cruïlla.
Pop adolescent i punk dels 70 en el 15è aniversari
Gracie Abrams, Sex Pistols, Thirty Seconds to Mars o Girl in Red van ser alguns dels artistes i grups que van atreure milers de persones en l'edició passada del festival. En el seu 15è aniversari, van apostar per grans noms internacionals i oferir una proposta musical diversa: des del pop adolescent fins al punk de la mà de Sex Pistols.
L'últim dia de festival, amb noms destacats al cartell com Alanis Morissette, Pau Vallvé o l'especial de Love of Lesbian, va estar marcat per la pluja, que va obligar l'organització a ajornar l'obertura de portes. De fet, actuacions com la de Love of Lesbian van quedar en standby a causa del temps.