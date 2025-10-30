30 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Entreteniment

Primers confirmats al Cruïlla 2026: Pixies, David Byrne, Two Door Cinema Club i Bomba Estéreo

El festival, que serà del 8 a l'11 de juliol del 2026, comptarà amb "figures mítiques" i nous talents "que ho petaran"

  • Un dels moments de l'actuació de Sex Pistols al Festival Cruïlla 2025 -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 d’octubre de 2025 a les 19:04
Actualitzat el 30 d’octubre de 2025 a les 19:06

El Festival Cruïlla ha anunciat aquest dijous els primers caps de cartell. Pixies, David Byrne, Two Door Cinema Club, Bomba Estéreo, Yami Safdie Mind Enterprises són alguns dels artistes que pujaran a l'escenari del festival, que com cada estiu serà al Parc del Fòrum de Barcelona. L'edició del 2026 serà del 8 a l'11 de juliol i també comptarà, després d'haver-ho intentat diversos cops, amb l'actuació de Mishima.

"Figures mítiques que tornen als nostres escenaris i talents que ho petaran", així han presentat el cartell des del compte oficial d'Instagram del festival, que enguany celebra la seva 16a edició. També hi actuaran Polo & Pan, Sampa The Great Son Rompe Pera. El Cruïlla, però, sempre guarda un forat per a artistes emergents, com Yami Safdie, Chico Blanco o Dan Peralbo i El Comboi.

Els abonaments per al festival ja estan disponibles al web oficial del Cruïlla.

Pop adolescent i punk dels 70 en el 15è aniversari

Gracie Abrams, Sex Pistols, Thirty Seconds to Mars o Girl in Red van ser alguns dels artistes i grups que van atreure milers de persones en l'edició passada del festival. En el seu 15è aniversari, van apostar per grans noms internacionals i oferir una proposta musical diversa: des del pop adolescent fins al punk de la mà de Sex Pistols.

L'últim dia de festival, amb noms destacats al cartell com Alanis Morissette, Pau Vallvé o l'especial de Love of Lesbian, va estar marcat per la pluja, que va obligar l'organització a ajornar l'obertura de portes. De fet, actuacions com la de Love of Lesbian van quedar en standby a causa del temps.

Et pot interessar