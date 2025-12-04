Així sona «5:MM», el nou EP de Lildami i Sr. Chen

Lildami i Sr. Chen han tornat a col·laborar junts en l'EP 5:MM (5 minutets més) (Halley Records), que gira sobre el desig que les coses bones puguin durar una mica més. En declaracions a l'ACN, Lildami explica que el disc en general és "un divertiment" que han creat per passar-ho bé fent música "sense cap pretensió extra".
El resultat són cinc cançons amb referències al house, la música electrònica i també al rap, que estan embolcallades per "un to vitalista, un to d'aprofitar la vida i d'estirar aquests cinc minutets més", als quals fa referència el títol de l'EP. Durant molts anys, Lildami i Sr. Chen van formar un tàndem creatiu estable tant a l’estudi com als escenaris i ara tornen amb aquest EP creat entre els dos conjuntament.
Lildami explica a l'ACN que 5 minutets més és un títol que ve a dir que "tant de bo les coses duressin 5 minutets més del que duren perquè encara que una cosa t'agradi molt, sempre li falten 5 minuts més". Per això, la idea és que "les coses bones s'han d'estirar més". Posa com a exemple que el Sr. Chen i ell havien fet altres cançons junts i que van pensar que valia la pena "allargar-ho cinc minuts més".
"El disc en general és un divertiment que clarament l'hem fet per passar-ho bé, sense cap pretensió extra", diu Lildami. "En general, les temàtiques són supervitalistes, però tampoc hem volgut sobre-raonar el disc, si no simplement ens hem ajuntat per fer música", afegeix.
Sr. Chen explica que l'estil de l'EP respon al que els venia de gust de fer a l'estiu d'enguany. El treball, apunta, té referències del house i de la música electrònica. "És una cosa que ens ha agradat sempre i en el primer disc ja teníem temes que sonaven així, però ara ha estat una mica més un treball d'estudi". Apunta que tenien cançons més raperes, que han quedat fora del disc, excepte el darrer tema que li van dedicar a un amic seu.
Sr. Chen destaca que Lildami i ell no han deixat mai de treballar junts, simplement que ell al viure a Madrid era més complicat fer-ho, però ho intentaven igualment. "El que sí que ha estat nou, jo crec, és que feia temps que no tornàvem com a fer alguna cosa junts 'mano a mano' fent un treball compartit al 100%". Lildami assenyala que no han canviat la seva forma de treballar junts. "Som dues persones que treballem bé i ràpid i ens entenem molt fàcilment, tenim moltes referències similars i quan entrem a l'estudi és com si no hagués passat el temps i ens posem a fer temes que surten ràpid".
L’EP no té cap col·laboració, però sí que han comptat amb els cors de Gigi Ros en tres de les cinc cançons. L’univers visual de 5:MM (5 minutets més) es completa amb cinc videoclips rodats als Estats Units.