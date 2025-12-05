Els bisbes espanyols guardonen Rosalía per «Lux»

La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha premiat la cantant Rosalía pel seu últim disc, Lux, amb els Premis Bravo! 2025. L'objectiu d'aquests guardons, designats per la Comissió per a les Comunicacions Socials (CECS), és reconèixer "la labor meritòria de tots aquells professionals de la comunicació en els diversos mitjans, que s'hagin distingit pel servei a la dignitat de l'home, els drets humans o els valors evangèlics".
Concretament, Rosalía s'ha emportat el premi de la categoria de Música. Lux va sortir a la llum el passat 7 de novembre i deu dies després ja era l'àlbum més escoltat a Spotify a escala mundial. Tot i això, també va generar polèmica entre el públic català, que lamentava que només una cançó era en català (Divinize). El disc, que inclou cançons en 13 idiomes diferents, també ha suscitat anàlisis intenses sobre el seu significat i les seves lletres. Aquest dijous la cantant va anunciar les dates de la gira, que passarà per Barcelona aquest 2026.
Tot just el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez García, va dedicar fa unes setmanes una carta oberta al full dominical en què expressava el seu desig d’entendre millor la seva obra i el missatge que transmet, ja que l'àlbum convida a una introspecció i a un espiritualisme que evoca moltes similituds amb la fe i la religió. El bisbe expressava a la carta el següent: "No aconsegueixo entendre’t, però m’agradaria fer-ho". Tot i això, no va deixar d'elogiar l'art de l'artista, "hipnòticament eclèctic i performatiu", i assegurava que l'àlbum li generava preguntes.
La CECS també ha guardonat la directora de cinema Alauda Ruiz de Azúa per la pel·lícula Los domingos en la categoria de Cinema. El film explica la història de l'Ainara, una jove de 17 anys que es planteja convertir-se en monja de clausura, encarnada per una debutant Blanca Soroa i acompanyada en el repartiment per Patricia López Arnaiz.
Quant a la resta de vuit premis, el periodista Fernando Ónega ha rebut el guardó Especial; l'escriptor Javier Cercas, el de Premsa; la Fundació COPE, el de Ràdio; i el periodista José Luis Pérez, el de Televisió. D'altra banda, el jurat ha atorgat el Bravo! de Comunicació digital la iniciativa Adopta un comerç de l'agència Sibèria; el de Publicitat, a la campanya Tan como tu, de Contrapunt BBDO per a Down España; el de Pòdcast, a Carlos Roca per Roca Project, i el de Comunicació diocesana, a Eva Cañas i María Criado.
L'acte de lliurament d'aquests guardons tindrà lloc el pròxim 17 de maig en el marc de la 60a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials de 2026.