Oques Grasses reobre el debat: és legal la revenda d'entrades de concerts?

El comiat d'Oques Grasses, des que el grup ho va fer oficial diumenge passat, ha estat un dels principals temes de la setmana. El grup d'Osona va esgotar les entrades per a l'últim concert -la tardor de l'any vinent- en temps rècord, en va anunciar un segon i va batre, de nou, rècord en la venda. La febre col·lectiva per comprar entrades ha superat totes les expectatives i el grup va anunciar aquest divendres al vespre dos concerts més per a l'octubre vinent.
No és un fet aïllat dels concerts d'Oques, però sí que l'han tornat a posar sobre la taula. Les pàgines de revenda d'entrades són les més beneficiades de les cues virtuals que els usuaris particulars fan per aconseguir tiquets. Per què? Hi ha compradors que adquireixen, de cop, vint entrades i, posteriorment, les revenen, en alguns casos, molt més cares.
La bogeria que Oques Grasses ha generat a Catalunya ha reobert a les xarxes socials el debat de la revenda: és legal? Isidor Garcia, director de l'Agència Catalana de Consum, n'ha parlat a El Suplement de Catalunya Ràdio. "Què és il·legal? Una revenda física", ha sentenciat. Per tant, la revenda que està prohibida és la que fa algú a l'entrada d'un concert o d'un partit als seguidors que s'hi apropen sense tenir passis.
Ara bé, Garcia ha estat molt clar: "No hi ha cap norma a l'hora de comprar entrades online". Per tant, les pàgines web que es lucren revenent entrades de concerts més cares que als portals oficials no estan cometent cap delicte. Només han d'informar de manera detallada del preu i de les característiques que afecten la localitat que estan venent perquè l'usuari en tingui tots els detalls.
Com els consumidors poden garantir que l'entrada que compren a la revenda no s'ha venut, també, a un altre espectador? "Els usuaris han de prendre mesures a l'hora d'adquirir entrades a la revenda: a quina web entren i, sobretot, no fiar-se de les empreses que ofereixen preus molt llaminers", ha explicat el director de l'Agència Catalana de Consum. De fet, Garcia ha remarcat que sempre s'ha de poder identificar la identitat del venedor i, "si no ofereixen bones garanties, no comprar".