Oques Grasses trenca el seu propi rècord en la venda d'entrades del segon concert

Oques Grasses ha tornat a esgotar en pocs minuts les entrades del segon concert de comiat a l’Estadi Olímpic de Barcelona, previst pel 9 d’octubre del 2026. Després de vendre la totalitat de localitats per a la primera cita anunciada (el 10 d’octubre) en un temps rècord de 21 minuts, aquest divendres ho ha fet en només 19.
La banda osonenca posarà fi així a més d'una dècada de carrera "com toca", davant de 110.000 persones, després de passar per escenaris d'arreu de Catalunya i de l'estranger. "Està sent una bogeria, pensarem la manera de poder-nos acomiadar de tothom", han dit en una publicació a Instagram, avançant que donaran més informació "molt aviat".
L'adeu a través d'Instagram
Oques Grasses va anunciar diumenge passat la celebració d'un concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona a través d'una publicació a Instagram que, de seguida, va encendre les xarxes. "A tu, que hi has estat sempre, venim a dir-te que això s'acaba. Les coses maques a vegades han d'acabar per recordar-les sempre més així", van dir en el missatge publicat a Instagram. "Per amor va començar i per amor s’acaba", van afegir.
Des del seu primer disc Un dia no sé com, fins al celebrat Fans del sol, que els va dur a l'èxit amb cançons com In the Night o Sta guai, passant pel seu últim treball, Fruit del deliri, estrenat el 2024 i que inclou col·laboracions amb Julieta i Figa Flawas. El grup ha sabut combinar estils com el pop, el reggae i el rock amb l'ambient més festiu i s'ha caracteritzat per uns directes que connecten amb un públic transversal.
"Aquests catorze anys es quedaran per sempre. Hi ha hagut moments molt bons i moments més durs, però sabem del cert que ha valgut la pena. Esperem haver estat a l'altura", ha expressat el grup posant fi als rumors que van començar amb el concert de final de la gira Coda al Cabró Rock. El nom de la gira ja va generar rumors sobre el final de la banda, ja que una coda, en llenguatge musical, és allò que precedeix el final d'una peça, fet que va activar les alertes del seu públic.
El grup que lidera Josep Montero, però, va calmar els seus fans: "Hi haurà un dia que serà l'últim concert, però la notícia guapa és que no és avui". Montero va assegurar en aquell concert que quan fora el moment la banda ho anunciaria, i així ha estat.