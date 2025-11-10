Les deu cançons que han marcat la història d’Oques Grasses

Dissabte 10 d'octubre de 2026, Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Oques Grasses ha citat els fans per acomiadar-se i posar fi a una trajectòria de 14 anys que ha canviat la música catalana. "A tu, que hi has estat sempre, venim a dir-te que això s'acaba", han expressat en un missatge a les xarxes socials.
Amb l'anunci, és el moment ideal per repassar una carrera tant prolífica com exitosa i destacar les 10 cançons més rellevants. Segur que cadascú en seleccionaria de diferents, però aquestes són les que acumulen millors xifres.
La gent que estimo
L'himne conjunt amb Rita Payés publicat el 2021 és una de les cançons més boniques i emotives en català de la història. Una oda a l'amor i a la vida. Té més de 25 milions de reproduccions a les principals plataformes.
The bright side
Un any abans, el 2020, van enviar un missatge d'esperança al món juntament amb els Stay Homas. "C'est la vie", deien, alhora que feien una crida a l'optimisme i a gaudir de la vida. És el segon tema més popular, també per sobre dels 25 milions de reproduccions.
In the night
Les festes populars sonen així: "In the night no-nai-no-nai". Aquesta cançó festiva ha fet ballat tot Catalunya des que la van publicar el 2019.
Serem ocells
I, tornant a l'emotivitat i la profunditat, un clam a la llibertat. Serem ocells és la cançó ideal per quan et sentis atrapat i no vegis la bellesa de la vida.
Sta guai
Una altra de les festives que no fallen a cap festa major és Sta guai, també de l'àlbum d'èxit Fans del sol.
Elefants
Una guitarra, un piano i un paquet de mocadors. No cal res més per gaudir d'Elefants, una altra de les perles d'Oques Grasses.
Torno a ser jo
Oques Grasses es caracteritzen per la dualitat entre els temes festius i els introspectius. Aquest és clarament del segon grup, una cançó per escoltar amb els auriculars mentre es passeja amb els pensaments propis.
Petar-ho
I tornem al primer grup. Petar-ho convida a la gresca, a saltar i cridar. Quantes vegades l'has cantat a ple pulmó?
Wake up
Una altra amb els Stay Homas. Les bandes exploren la combinació del català i l'anglès fins a l'extrem.
Cançó de l'aire
Acabem amb un altre poema fet cançó, tot i que ens en deixem molts i us convidem a compartir amb nosaltres a les xarxes socials quina és la vostra cançó preferida d'Oques Grasses.