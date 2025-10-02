La Fúmiga anuncia el seu comiat definitiu

La Fúmiga ha anunciat, a través d'un vídeo a les xarxes, el seu comiat definitiu després de tretze anys, 500 concerts, dos discos d'or i més de 150 milions de reproduccions de les seves cançons a Spotify. El grup valencià dirà adeu amb dos concerts l'octubre del 2026 al Sant Jordi Club i al Roig Arena de València. Les entrades es posaran a la venda a través del seu web dijous 9 d’octubre a les dotze del migdia.
Àrtur Martínez, cantant de La Fúmiga, explica que aquest adeu definitiu va ser planificat amb anys d'antelació. "Sentim que és el nostre moment més dolç, però era el nostre pacte i la nostra missió que la cosa més bonica que segurament ens ha passat tingui el millor final possible", diu. Martínez recorda que La Fúmiga és un grup d'amics que han tocat junts des que es van conèixer a la seva banda de música als 12 anys. "Per a nosaltres era impossible imaginar un altre final que no fos el més bonic que una banda d'amics de tota la vida, que van començar al carrer com una xaranga, podien desitjar".
El cantant confessa que sempre han somiat un final de pel·lícula, en el qual el grup internament i externament estigués en el moment més dolç possible. I creu que així serà. "Sentim que és el nostre moment més dolç, però era el nostre pacte i la nostra missió que la cosa més bonica que segurament ens ha passat tingui el millor final possible. No se'ns ocorre una altra manera de tornar a casa i a les nostres vides, abans que tot això passés, amb un comiat que ningú pugui oblidar mai".
"Una posada en escena molt ambiciosa"
La Fúmiga ha anunciat que els dos concerts de comiat seran "especials i únics", amb una escenografia dissenyada expressament per a l’ocasió. Martínez explica a l'Agència que de cara el 2026 estan preparant "una posada en escena molt ambiciosa", en la qual "no es deixen res a la butxaca i ho entregaran tot absolutament sense perdre l'essència", que és "aquesta connexió constant de principi a final amb el públic".
El cantant aposta perquè els dos concerts de comiat al Sant Jordi Club i al Roig Arena siguin un homenatge a la seva música. "I no un homenatge a la nostra música com a La Fúmiga, sinó a la música que a nosaltres ens va fer creure que podíem també dir les nostres coses". Volen homenatjar als que van obrir "un camí perquè l'escena valenciana formés part de tot un imaginari d'una cultura popular", als que van venir abans que ells i als que van deixar "l'espai que es mereixen a les propostes emergents que neixen i estan creixent al País Valencià".
"Volem que tot aquest espai que nosaltres deixem, sigui gran o petit, que estigui ocupat per totes aquestes noves generacions que des de casa nostra tenen els mateixos somnis que nosaltres teníem fa deu anys", afegeix. Martínez conclou: "Volem fer-li un homenatge a la nostra cultura popular, a la nostra llengua, a la llengua compartida i al nostre imaginari col·lectiu dels valencians, a la música de carrer, de banda i festiva".
Les actuacions seran l'octubre de 2026 al Sant Jordi Club i al Roig Arena de València. Les entrades es posaran a la venda a través del seu web dijous 9 d’octubre a les 12 hores. Des de Halley Records han destacat que serà la primera vegada que un grup valencià que s’expressa en català omple el Roig Arena, el recinte de concerts d'interior amb més capacitat de l'estat espanyol.
Trajectòria
Nascuda a Alzira el 2012, La Fúmiga ha recorregut en aquests anys festivals i places d’arreu del País Valencià, Catalunya i les Illes Balears. Amb onze músics a l’escenari, La Fúmiga ha unit la tradició de banda valenciana amb les noves sonoritats urbanes i festives, amb el valencià com a llengua d’expressió i amb "la defensa dels drets humans, dels valors antifeixistes i antihomofòbics com a bandera".
Els seus orígens estan lligats a la Societat Musical d’Alzira, on molts dels integrants es van formar i on el 2012 van unir-se en una xaranga. El 2017 marca el punt d’inflexió amb Mediterrània, produïda per Mark Dasousa, que esdevé un himne que els obre les portes al gran públic i va ser reconeguda amb un Disc d’or. Posteriorment, el disc Espremedors (2019) va ser rebut amb premis i reconeixements arreu del territori i l'EP Pròxima parada (2020), incloïa Havia de passar, que també va rebre el Disc d’or. Un any després publicarien Fotosíntesi (2021) i a Tot està per fer (2024) van tenir les col·laboracions de Figa Flawas, Ginestà, Naina o The Tyets. Actualment, acumulen més de 150 milions de reproduccions només a Spotify.