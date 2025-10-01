La nova funció que ja ha activat WhatsApp a tots els mòbils

Tot i semblar que ja no s'hi pot fer res més, WhatsApp va actualitzant periòdicament certes facetes per mantenir tan renovada com sigui possible l'aplicació. Ara ha posat a disposició de tots els dispositius un element que durant els darrers mesos només estava disponible en alguns.
Es tracta de les "live photos" o fotos amb moviment. Aquestes fotografies tenen la particularitat que graven un parell de segons abans i després de fer-se, i per tant creen un vídeo curt amb so i moviment. Es van fer famoses arran d'aparèixer als iPhones, però ara ja estan disponibles als Android. El cas que és que en els darrers mesos les fotos en moviment perdien el vídeo creat en passar-les per Whatsapp, un problema que la nova actualització soluciona.
Així, per enviar una "live photo", s'ha de seguir el procés habitual per adjuntar una imatge, seleccionar la que es desitgi i apareixerà a la part superior de la pantalla una icona en forma de cercle. Cal pitjar-lo per activar l'opció "live". També es pot seleccionar la foto i tocar el botó que posa "live" que té just a sobre. Així ja podràs enviar per WhatsApp una foto amb moviment.
La funció que s'ha de desactivar del mòbil
Els Stingrays són una mena d'estacions base falses que són capaces d'aconseguir que els mòbils es connectin a les xarxes 2G, les quals es troben obsoletes sense cap mena de protecció. Això vol dir que els telèfons que entren dins d'aquestes connexions s'exposen a vulnerabilitats que poden arribar a ser molt perilloses si s'usen amb aquesta voluntat.
Els ciberdelinqüents utilitzen aquestes xarxes mitjançant els Stingrays perquè els mòbils de les potencials víctimes es connectin de manera obligatòria. Llavors, es recorre a una de les tècniques d'estada més habituals: s'envien missatges de text fraudulents que semblen de fonts oficials i que no poden ser detectats pels operadors de telefonia o pels filtres de contingut brossa.
Com desactivar la connexió 2G del telèfon?
Per tot això, doncs, els experts, l'informe de GSMA i fins i tot Google recomanen desactivar la connexió 2G dels dispositius Android. En sistemes operatius superiors a Android 12, aquesta funció es pot desactivar d'una manera força senzilla sense que tingui més repercussions en el dispositiu.
És tan fàcil com accedir a la configuració o a la pantalla d'ajustos del telèfon mòbil i buscar un apartat sota el nom "Xarxes mòbils", "Xarxes i internet" o alguna denominació similar. Un cop dins, apareix l'opció "SIM" -en poden aparèixer dues si es té doble ranura, però cal clicar la que vulguem desactivar-. Allà apareix una opció que diu "Permetre 2G" i és la funció que cal desactivar. En qüestió de menys d'un minut, pots blindar-te davant estafes.