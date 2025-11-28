La IA de WhatsApp ja parla en català, però ho fa amb errors ortogràfics i barrejant idiomes

Nou mesos després de posar-se a l'abast dels usuaris, la IA de WhatsApp ja parla en català. És una intel·ligència artificial que apareix amb el símbol d'un cercle blau a l'aplicació de missatgeria. És capaç de respondre preguntes, resumir textos, fer traduccions i oferir informació actualitzada sobre diferents temes com l’agenda esportiva, esdeveniments o recomanacions de viatges i restaurants. També pot generar textos creatius i ajudar en la planificació de tasques diàries. En aquest sentit, funciona de manera similar a ChatGPT.
Tot i això, des de finals del mes de març i fins a la darrera setmana no contestava en català. A partir d'ara, ja ho fa, tal com ha anunciat el Departament de Política Lingüística. Tot i això, amb una petita prova es pot comprovar que encara ha de polir el nivell. A la pregunta de si parla en català, la intel·ligència artificial contesta: "Hola! Sí, parlém Català! Què tal? Com posso ajudar-te?". Per tant, en tan sols una frase hi ha tres errors ortogràfics. Accentua la paraula parlem, posa en majúscula en la paraula català, i per últim utilitza la paraula italiana posso, quan ha de dir puc.
Com accedir-hi i com desactivar-lo
Meta AI es pot utilitzar prement el cercle blau que ha aparegut a la interfície de WhatsApp o bé escrivint a @MetaAI en qualsevol xat. Això permet als usuaris interactuar amb l’assistent sense necessitat de sortir de l’aplicació.
Un dels aspectes més polèmics d’aquesta nova funcionalitat és que no es pot eliminar ni desactivar. L’única opció per evitar la seva presència és esborrar el xat amb l’assistent o desinstal·lar l’aplicació completament, fet que ha generat queixes entre alguns usuaris que prefereixen no tenir aquesta eina integrada.
Privadesa i seguretat
Meta assegura que aquesta intel·ligència artificial no té accés als missatges privats dels usuaris i només processa les consultes que se li fan directament. Tanmateix, sí que comparteix certa informació amb altres sistemes de Meta per millorar-ne el rendiment i l’experiència de l’usuari. Això ha despertat dubtes sobre la protecció de les dades, especialment tenint en compte les estrictes normatives europees sobre privacitat.