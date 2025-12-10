Vizitio, el «marketplace» d’experiències a Catalunya

L’oferta d’activitats a Catalunya és gairebé infinita: Cursos, tallers, rutes i experiències gastronòmiques… Amb l’objectiu de “facilitar la cerca i reserva d’activitats” neix Vizitio, una plataforma impulsada el juny del 2025 i instaurada al Parc Empresarial del Tecnocampus que funciona com un “marketplace” -un espai de compravenda de serveis- d’experiències del territori.
Xavier Sancho, impulsor del projecte, explica en una entrevista a La Vanguardia que Vizitio funciona amb un buscador intel·ligent d’IA que s’adapta als interessos de l’usuari mitjançant recomanacions personalitzades de manera “simple” i “intuïtiva”: “Funciona com el ChatGPT”, assegura. Vizitio ja compta amb més de 300 activitats i aspira a centralitzar “tota l’oferta catalana”, tant de les grans ciutats com dels pobles.
Què ofereix Vizitio?
“La plataforma funciona com Airbnb, però amb l’oci”, explica Sancho. L’impulsor detalla que qualsevol proveïdor pot publicar de forma gratuïta activitats puntuals amb una data, duració i preu determinats, i un cop la plataforma valida l’experiència, els usuaris ja poden reservar-la.
La plataforma, que funciona de manera molt intuïtiva, organitza les activitats en 7 categories diferents, i ofereix experiències variades per a tots els gustos. Els usuaris poden trobar des d’activitats d’aventura com barranquisme o quads, fins a jocs d’interior com escape rooms i experiències de realitat virtual. Per als menys aventurers també té una àmplia oferta de cursos i tallers, per fer sol o en família, experiències de salut i benestar, des de balnearis fins a massatges, i visites i tasos gastronòmics. A més, ofereix una categoria anomenada “activitats singulars i curioses”, on els usuaris podran trobar experiències diferents.
El cercador d’IA, un facilitador per a l’usuari
Sancho explica que el buscador intel·ligent de la plataforma facilita la cerca dels usuaris, que en lloc de navegar per les categories, poden escriure al cercador una frase per explicar què és el que volen fer: “Som una família amb dos nens de 7 i 10 anys i estarem a Girona aquest cap de setmana”, posa d’exemple l’impulsor del projecte.
Aquest sistema, explica, ajuda a la descentralització del turisme i de les activitats, ja que fomenta experiències fora de les zones més turístiques. L’objectiu de l’emprenedor mataroní és convertir la plataforma en la referència d’activitats a Catalunya i oferir, en català, experiències úniques als usuaris.