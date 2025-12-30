Jorge García-Dihinx, el pediatre influencer que ha mort en l'allau a Osca

Una de les tres persones mortes en l'allau d'aquest dilluns al pic Tablato, al Pirineu aragonès, és el pediatre de l'Hospital San Jorge d'Osca i influencer de salut Jorge García-Dihinx, tal com ha avançat l'Heraldo de Aragón. El reconegut metge i muntanyer de la Foia d'Osca (Aragó) de 55 anys feia esquí de muntanya amb un grup quan va quedar atrapat per la neu juntament amb la seva parella, de 36 anys, i un altre home de 48 anys d'Irun (País Basc). Tots tres van perdre la vida i hi ha una dona ferida lleu.
García-Dihinx era especialista en gastroenterologia pediàtrica, nutrició i obesitat infantil, però era especialment reconegut per la tasca de divulgació a les xarxes socials, on tractava qüestions de salut, alimentació i estil de vida saludable a través del seu compte d'Instagram, que acumula prop de 400.000 seguidors. A més, era actiu als mitjans de comunicació i també feia xerrades i formacions.
En un pla gairebé paral·lel, García-Dihinx era un apassionat de la muntanya i la meteorologia. Al seu blog La meteo que viene, analitzava el temps i les condicions climatològiques específiques per a la pràctica de les activitats de muntanya, alhora que ha escrit diversos llibres sobre esquí de muntanya i participava en diversos mitjans especialitzats.
La suma d'aquestes dues facetes feien que García-Dihinx fos una persona popular a l'Aragó. Per això, la seva defunció ha commocionat la societat aragonesa, que ha expressat la seva tristor a les xarxes socials i a través de les institucions. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha subratllat que les víctimes tenien un gran coneixement de la muntanya i ha aprofitat per recordar que "el risc zero no existeix" fer una crida a la prudència a la muntanya.
L'avís al 112 es va produir cap a les 13.00 hores d'aquest dilluns, segons fonts del Govern d'Aragó. Després de l'avís, la Guàrdia Civil va activar el Grup de Rescat i Intervenció a Muntanya (GREIM), la Unitat Aèria i un metge del 061. El pic Tablato, als voltants del Balneari de Panticosa és freqüentat per aficionats a l'esquí de muntanya i compta amb un desnivell de 1.000 metres, i a la zona estava actiu el risc d'allaus en un nivell de dos sobre cinc, segons l'Agència Estatal de Meteorologia.