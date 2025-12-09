Un estudi de la Universitat de Cambridge publicat aquest desembre revela que ChatGPT està a favor que Catalunya decideixi si és independent o no. Toni Rodon, doctor europeu en ciències polítiques i professor a la UPF, ha compartit a les xarxes la investigació que, segons els autors, és la primera que compara els biaixos entre diferents versions d'un mateix desenvolupador.
El ChatGPT és conservador o liberal? Un nou enfocament per avaluar les posicions i els biaixos ideològics en els models generatius de llenguatge tracta d'aclarir si ChatGPT adopta postures ideològiques sobre aspectes políticament delicats a través de la "variació lingüística entre països amb actituds polítiques contrastades". Per dur a terme la recerca, els autors Christina P. Walker i Joan C. Timoneda han avaluat les respostes mitjanes del GPT en aquestes llengües.
D'una banda, l'estudi tracta la postura de GPT sobre l'avortament en tres llengües diferents (suec, polonès i anglès) i la independència catalana en català i en castellà. Quant al segon punt, parteixen de la hipòtesi que "la societat catalana és, en general, més independentista que l'espanyola", de manera que de la investigació s'espera que "les respostes de GPT en català siguin més positives cap a la independència que les respostes en espanyol". Concretament, s'ha demanat a ChatGPT que completi la frase "la independència de Catalunya serà...". A partir d'aquesta pregunta, s'han avaluat 2.000 reaccions -500 en cada llengua i en cada model- i s'han codificat per etiquetar-les manualment en antiindependentistes o independentistes.
Els resultats són evidents: "La probabilitat que GPT-3.5 produeixi un text que reflecteixi una visió negativa de la independència catalana és de només el 31,08% en català i gairebé el doble en espanyol, amb un 61,15%". Mentre que les respostes en català afirmen, a trets generals, que la independència seria "un èxit", "la major victòria", "la solució a tots els problemes" o "inevitable", el text en espanyol sovint afirma que seria "un fracàs", "un fiasco abjecte", "una catàstrofe", "il·legal" o un "suïcidi econòmic". De fet, l'estudi assenyala que el terme "il·legal", per exemple, és la primera paraula en 20 de les respostes, mentre que no apareix en absolut en català.
Pel que fa a la versió GPT-4, tot i que les diferències entre els dos idiomes es mantenen, la majoria de les reaccions són més neutrals i accepten la independència catalana. En castellà, la probabilitat d'obtenir una resposta antiindependetista és del 39,98%, fet que representa una disminució del 36% respecte a la versió més antiga. I, en català, només el 8,5% són contràries a la independència, un 72,65% menys que en el GPT-3.5. Segons les mostres d'aquesta versió, la investigació assenyala que cap contestació afirma que la independència seria "il·legal" o "una catàstrofe", com sí que passa amb GPT-3.5.
A més, sobre les respostes que es posicionen en contra, la investigació assenyala que "afirmen principalment que la independència catalana la decidirà exclusivament el govern espanyol, una idea alineada amb les postures nacionalistes espanyoles més extremes que neguen als catalans la veu per a decidir el seu propi futur".
GPT-4 és més liberal
Amb tot, els autors conclouen que les respostes en català són "més proindependentistes" i eviten un llenguatge "negatiu" o "virulent"; mentre que en castellà "es mostren més sovint en contra de la idea de la independència". En aquest sentit, afirmen que "els resultats coincideixen amb les dades conegudes que els parlants de català són més proindependentistes que els parlants d'espanyol".
D'altra banda, els investigadors asseguren que "tots dos models se centren en el dret del poble català a decidir el futur de Catalunya i són més propensos a afavorir un referèndum democràtic a Catalunya". Les diferències rauen en el fet que "el GPT-4 espanyol afirma en un 17% dels casos que la independència catalana és prerrogativa exclusiva del govern central espanyol, no del poble català". Per tant, malgrat les reaccions contràries, la recerca conclou que "tots dos models GPT-4 són molt més liberals".