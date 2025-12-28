La intel·ligència artificial ha arribat per quedar-se, només cal ser conscient de la decisió d'Amazon d'acomiadar gairebé 1.000 treballadors a Barcelona, en gran part per la seva aposta per la IA. Per tant, l'amenaça i l'afectació en la societat és real. En aquest sentit, algunes professions ja són amenaçades i molts professionals s'estan adaptant al que hi ha i al que vindrà.
Per això, si es vol tenir en compte les sortides laborals i no tant l'aprenentatge i enriquiment personal d'estudiar depèn quins graus universitaris, cal posar els llums llargs i preveure quines són les "millors i pitjors" carreres universitàries per estudiar els pròxims anys. Les feines on existeix una major automatització, una major digitalització o els sectors on hi ha menys interès són els que seran més castigats, els graus de literatura, filosofia i història, tot i ser dels més necessaris per entendre l'espècie humana són els menys valorats pel sector privat.
Graus universitaris amb menys sortides
A més, la capacitat d'anàlisi de textos de la intel·ligència artificial fa que hi hagi menys oportunitats laborals en els àmbits d'investigació, escriptura o traducció. El que anteriorment hi havia persones fent les feines o els càlculs, les automatitzacions eliminaran aquestes tasques, ja que una mateixa persona amb l'ajuda de la IA podrà replicar les fórmules i aplicar-les en els diferents processos.
Per altra banda, alguns dels estudis que es veuran més castigats són els de periodisme o d'administració d'empreses, ja que els algoritmes produeixen continguts i els gestiones, sense la necessitat que ho faci una persona humana. El cervell humà és substituït per potents ordinadors que tenen tot el coneixement que hi ha a internet.
La IA, un martell piló sense consciència
Així mateix, altres estudis que es poden veure castigats són aquells relacionats amb el turisme, com el mateix gran en turisme o l'hostaleria, ja que el coneixement el poden reproduir els ordinadors, o les tasques de reservar, entregar claus i etcètera les poden exercici programes automatitzats. Per altra banda, el grau de dret també s'assenyala com un dels grans perjudicats, ja que l'objectivitat dels textos i la capacitat d'emmagatzemar jurisprudència és major en una IA que en un humà.
Tot i això, cal ser conscient que mentre alguns veuen en la IA el benefici de la no-subjectivitat, altres veuen aquesta característica com un inconvenient, ja que les persones i les situacions humanes són complexes i requereixen flexibilitat, empatia i adaptació concreta en cada cas.