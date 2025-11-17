Amazon vol acomiadar 978 treballadors de les oficines corporatives de Barcelona. Així, el 80% dels afectats per l'ERO a 1.200 empleats anunciat a finals d'octubre per la multinacional serien a la capital catalana i la resta serien a les oficines de Madrid, encara amb una xifra desconeguda.
La primera reunió entre Amazon i els representants dels treballadors s'ha celebrat aquest dilluns i la companyia ha posat sobre la taula aquests 978 acomiadaments a Barcelona "per causes tècniques, organitzatives i productives". La plantilla afectada per l'ERO no treballa als centres logístics sinó com a teleoperadors a centres d'atenció telefònica i personal TIC als edificis BCN10 i BCN15 d'Amazon, al barri del Poblenou de Barcelona.
Els sindicats han precisat que hi ha uns 2.200 teleoperadors i uns 650 treballadors TIC a les oficines corporatives d'Amazon a Barcelona, i aquest ERO afectaria doncs més d'un 30% dels treballadors. Els empleats del "call center" atenen sobretot proveïdors, mentre que els treballadors de tecnologies de la informació i la comunicació fan tasques d'informàtica, traducció, fiscalitat, comprovacions d'identitat i gestió de dades.
Les CCOO, sindicat majoritari a la taula negociadora, ha apuntat que estan "revisant la documentació" de l'ERO i ha assegurat que lluitaran per reduir el nombre d'acomiadaments, recol·locar els treballadors afectats en altres departaments o centres i prioritzar les sortides voluntàries.
"A banda, els treballadors que finalment hagin de sortir hauran de tenir una indemnització acord a la situació", ha afegit el responsable de CCOO en el sector de Contact Center a Amazon, Erik Carrión, que ha vist "bona voluntat" d'acostar posicions amb els dirigents de la multinacional logística. Les dues parts es tornaran a reunir el pròxim dijous 20 de novembre i tenen fins al 17 de desembre (un mes) per negociar i arribar a un acord final.