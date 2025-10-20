Cau el núvol d'Amazon a tot el món: múltiples empreses afectades

El sistema d'emmagatzematge de dades i programes a la xarxa -el núvol- d'Amazon ha caigut aquest dilluns al matí i ha provocat incidències importants en múltiples empreses clients. L'Amazon Web Services (AWS) ha col·lapsat mundialment i els serveis, aplicacions i eines que treballen amb la plataforma reporten problemes de connectivitat.
És el cas de la cadena de menjar ràpid McDonald's, l'assistent virtual Alexa, la xarxa social Snapchat, les aplicacions Canva i Duolingo, la intel·ligència artificial Perplexity, la plataforma de pel·lícules i sèries d'anime Crunchyroll i els videojocs Fortnite, Clash Royal i Roblox, per exemple. La caiguda afecta especialment els Estats Units, però també Europa i Amazon ha comunicat que està treballant per solucionar els problemes com més aviat millor.
Paral·lelament, diversos usuaris han reportat problemes amb Redsys, l'empresa de serveis de pagament digital amb la que treballen els bancs a l'Estat, i han alertat que no podien pagar amb targeta. Si bé, Redsys explica a Nació que es tracta d'una incidència independent amb la infraestructura de comunicacions que ja ha quedat resolt.
Segons informen diversos mitjans estatunidencs, l'incident s'ha produït a les instal·lacions d'AWS a Virgínia i afecten serveis clau que permeten a les empreses accedir a emmagatzematge i servidors, així com a bancs de dades. Per això, els problemes són molt diversos i impliquen empreses de tots els sectors i localitzacions.