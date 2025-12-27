Troben morta la família valenciana desapareguda per un naufragi a Indonèsia

Quatre membres d'una família valenciana, dos adults i dos menors, han mort, després d'estar desapareguts a causa d'un naufragi d'un vaixell turístic a Indonèsia, segons ha informat l'agència estatal de notícies Antara i el servei d'emergències SAR.
L'accident es va produir divendres al vespre cap a les 20:30 hores a l'estret de l'illa de Padar, a l'est de la turística Bali, i hauria estat provocat pel fort onatge i una avaria al motor de l'embarcació. El vaixell, KM Putri Sakinah, transportava 11 passatgers a bord quan es va enfonsar, d'aquests, sis eren espanyols i els altres quatre són la família valenciana que finalment ha aparegut morta. Concretament, els equips d'emergències van poder rescatar set persones de l'aigua -dos turistes espanyols, un guia turístic i quatre tripulants- però es va perdre la pista dels altres quatre passatgers que han estat desapareguts durant més de 12 hores. Les primeres informacions assenyalen que l'incident es va produir pel fort onatge que hi havia, el qual produïa ones de fins a dos metres, una situació adversa que es va sumar a l'avaria del motor.
Segons les autoritats d'Indonèsia, el vaixell va sortir des de l'illa de Komodo amb condicions òptimes per navegar, ja que el pronòstic de l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica preveia onades de mig metre d'alçada. Tot i això, expliquen que es va viure una anomalia meteorològica: "Hi va haver una anomalia meteorològica imprevisible en forma d'onades altes que va durar un breu període i va provocar el naufragi del vaixell", va explicar Stephanus Risdiyanto, cap de l'Oficina de l'Autoritat Portuària de Classe III i de la Capitania del Port de Labuan Bajo (KSOP).