Detingut un piròman que cremava mobiliari urbà a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) va detenir el 18 de desembre un home per provocar cinc incendis intencionats a contenidors i mobiliari urbà al barri de Sant Antoni, durant els mesos de novembre i desembre. Un dels focs va revestir especial gravetat, ja que es va originar directament a la façana d'un edifici, dificultant la sortida de les persones que es trobaven a l'interior i generant una situació de risc real per a la seva integritat física.
L'últim incendi provocat per l'arrestat es va causar el 17 de desembre al carrer de Villarroel, on van cremar tres contenidors. L'endemà va ser localitzat per una patrulla de la GUB al carrer Comte Urgell vestit amb la mateixa roba que apareixia en diverses càmeres de videovigilància.
Els agents de la Guàrdia Urbana van reconèixer l'individu sense cap dubte i van detenir-lo. En l'escorcoll, es van trobar un pot amb líquid inflamable, un encenedor tipus bufador i una capsa de llumins, que van ser intervinguts i incorporats a l'acta policial.
Incendis en hora punta
Els incendis, majoritàriament en horari diürn, coincidien amb moments de gran afluència de vianants i franges horàries de sortida d'infants dels centres educatius. I tenien impacte directe en la qualitat de vida dels veïns, provocant degradació de l'espai públic, acumulació de residus i contaminació ambiental, segons ha detallat l'Ajuntament de Barcelona, que ha parlat igualment d'un "important perjudici econòmic" pel que fa a la reposició del material afectat com dels costos associats a la intervenció dels serveis d'emergència, la neteja posterior i la reparació dels danys ocasionats a l'espai públic.