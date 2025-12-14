Detingut a Barcelona un home buscat per Itàlia per un robatori violent a Roma el 2023

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home de trenta anys amb una ordre europea de detenció emesa per Itàlia per un robatori violent al transport públic de Roma l'octubre de 2023, pel qual va ser condemnat a més de quatre anys de presó. Fonts policials han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que l'arrest es va fer divendres a l'avinguda dels Quinze, al districte de Nou Barris, malgrat que se'l va identificar amb un nom fals.\r\n\r\nL'home canviava d'identitat habitualment per dificultar localitzar-lo però, tot i això, acumulava ja cinc detencions per part dels Mossos per furts i robatoris. Està previst que aquest diumenge passi a disposició de l'Audiència Nacional.\r\n