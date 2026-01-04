Aquests són tots els premis que es juguen a la loteria del Nen

Passats els dies de dinars i retrobaments familiars, arriba el darrer dia festiu, el 6 de gener: El dia de Reis. I ve acompanyat en moltes llars de regals, familiars, amics, carbó, tortell, però el dia abans també és un dia molt especial per aquelles famílies que els agrada provar sort i somien amb el "i si ens toca...?". Un cop passat el sorteig de Nadal i de la Grossa de Cap d'Any, queda el Del Nen, amb menys quantitats de diners, però amb més possibilitats que toqui: hi ha molts més premis.
La rifa de Reis reparteix un total de 770 milions d'euros, i es converteix en el segon sorteig de loteria més important de l'Estat, només per darrere de la loteria de Nadal. Com s'ha esmentat, per la rifa del Nen les possibilitats de guanyar premis són més altes: se sortegen 37.920 premis per davant dels 15.304 de la de Nadal. Tot plegat significa que la rifa de Reis atorga més de 22.000 premis més.
Els premis més grossos
En primer lloc, el primer premi està dotat de 2.000.000 d'euros per sèrie, és a dir, 200.000 d'euros per dècim. El segon premi repartirà 750.000 d'euros, el que equival a 75.000 d'euros per dècim i el tercer premi serà de 250.000 d'euros per sèrie suposant 25.000 d'euros per dècim. A més, es realitzen extraccions de quatre xifres, de les que s'obtenen 20 premis de 3.500 euros. I catorze extraccions de tres xifres, que reparteixen 1.400 premis 1.000 euros per sèrie, i cinc extraccions de dues xifres, amb 5.000 premis que atorguen 400 euros per sèrie.
I encara més possibilitats
Així mateix, també es donen premis per aproximacions: el número anterior i posterior al primer premi reben 12.000 euros per sèrie, mentre que les aproximacions al segon premi estan dotades amb 6.100 euros per sèrie. Però això no és tot, es reparteixen premis als centenars dels tres primers premis, la qual cosa suposa 99 premis de 1.000 euros.
Per altra banda, també s'afegeixen premis per coincidència parcial com els 198 premis de 1.000 euros pels bitllets que tinguin tres últimes xifres iguals que les del primer i segon premi, com també els 999 premis de 1.000 euros per als quals coincideixen les dues últimes xifres amb el premi més gros.
Hisenda vol la seva part del pastís
La normativa fiscal obliga que els premis que superen els 40.000 euros, el 20% del que resta serà retingut per Hisenda. Per tant, els dos únics premis que estan subjectes a la normativa són el primer i el segon. Mentre que l'afortunat del premi més gros guanyarà 168.000 euros nets, el segon cobrarà 68.000 euros nets.