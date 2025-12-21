Quants diners es queda Hisenda per cada dècim premiat?: aquestes són les xifres reals

La Loteria de Nadal és per a moltes famílies una tradició i per altres tot el contrari, fins i tot, una manera de llençar els diners. Per a totes aquelles persones que significa un bri d'il·lusió o d'esperança i que permet especular amb "t'imagines que toca?" són dies en els quals se somia molt amb el que es podria arribar a fer amb aquells diners caiguts del cel. Per per saber de quants diners es disposaria cal preguntar-se quins són els premis, i quina és la retenció corresponent d'Hisenda per quedar-se la seva part sense haver comprat ni un bitllet.
Per a totes aquelles persones que el dia 22 de desembre que estaran enganxades als televisors, cal que sàpiguen que podran seguir el sorteig des de Nació en directe, i que el premi gros dota a cada dècim de 400.000 euros. Però, com s'ha dit, no seran nets, Hisenda vol la seva part de pastís.
Hisenda s'emporta la seva part
En primer lloc, cal tenir en compte que no tots els bitllets premiats hauran de pagar el mateix import en impostos. Els premis de la Loteria de Nadal, els quals el seu valor sigui inferior als 40.000 euros estan exempts de tributació. I en cas que la persona afortunada superi aquesta xifra, haurà de cedir el 20% a l'Agència Tributària.
No sempre ha estat així
Qui porta més anys buscant sort a través de la Loteria de Nadal sabrà que no "tota la vida" s'ha tributat pels premis. Concretament, des del 2013, amb l'aprovació d'una mesura, Hisenda s'emporta la seva part tant dels premis més grossos com dels que són de menor quantitat.
Quin és el premi net?
En cas de les persones més afortunades del 22 de desembre que guanyin el premi més gros de 400.000 euros. Hisenda percebria de manera directa 72.000 euros, calculats sobre els 360.000 que excedeixen de l'exempció. Per tant el guanyador percebria 328.000 euros. És una molt bona xifra, però inferior del qual molts jugadors s'esperen.
Quant es guanya pels altres premis?
- El segon premi dotat és de 125.000 euros per dècim, i això implica un gravamen de 85.000 euros. Per tant, en aquest cas Hisenda es queda amb 17.000 euros i l'afortunat/da amb 108.000 euros.
- Pel que fa al tercer premi arriba als 50.000 euros per dècim. En aquest cas tributes sobre 1/5 part, és a dir, 10.000 euros, per tant, en aquest cas el guanyador només se li desocmpten 2.000 euros i guanya 48.000 de manera neta.
- La resta de premis que es troben per sota de la xifra exempta, no pateixen cap mena de retenció fiscal i reben l'import integra.