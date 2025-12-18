Guia de la loteria de Nadal 2025: hora i on veure en directe el sorteig de la Grossa

I si toca? Aquesta és la pregunta que farà que milers de catalans estiguin un any més davant de les pantalles aquest divendres per seguir la Loteria de Nadal. Com sempre, milions d'euros en joc per un número molt reduït de butlletes premiades. Això és tot el que has de saber per no perdre't res del sorteig de Nadal.
A quina hora comença el sorteig de Loteria de Nadal?
El sorteig començarà el dilluns 22 de desembre a les 9:00 hores al Teatre Reial de Madrid, des d'on els nens i nenes de Sant Ildefons començaran a cantar els primers números, majoritàriament acompanyats del típic "mil euros". Això, fins que en algun moment desconegut decideixin sortir els premis. El sorteig no té una durada concreta, però acostuma a allargar-se fins al migdia.
On pots veure el sorteig de la loteria de Nadal?
La sortida dels diferents números i premis es podrà seguir en directe a través de les diferents plataformes de RTVE, de la mateixa manera que per diferents canals de televisió i emissores de ràdio de l'Estat. A Nació també podràs seguir en directe el sorteig, a més de totes les reaccions, especialment si algun dels premis cau a Catalunya.
Les probabilitats que et toqui la Grossa
Loteries i Apostes de l'Estat afronta el tram més important de l'any. Jugar a la loteria de Nadal és pràcticament una tradició i l'anunci, per exemple, s'ha convertit en un dels emblemes de l'època. Si bé, més enllà del ritual, hi ha molts diners en joc. Però, quines són les probabilitats que et toquin? Loteries i Apostes de l'Estat explica que aproximadament el 15% dels números participen en premis, el que es tradueix en una probabilitat de guanyar-ne algun del 5,3% si no es té en compte els reemborsaments.
Els premis de la loteria de Nadal
Pel que fa als premis principals, la Loteria de Nadal consta de la grossa, que és el primer premi; el segon premi, el tercer, el quart i el cinquè. La grossa regala 400.000 euros per dècim fins a arribar a 4.000.000. El segon premi, en canvi, 125.000 euros per dècim fins als 1.250.000. El tercer, 50.000 euros per dècim en una sèrie total de 500.000 euros. En el cas del quart premi, cada dècim dona 20.000 euros fins a arribar als 200.000; i el cinquè, 6.000 euros per dècim fins als 60.000.