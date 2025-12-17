El número amb més possibilitats de guanyar la Loteria de Nadal, segons ChatGPT

La grossa de Nadal. 400.000 euros per dècim fins a arribar als 4.000.000. El premi més desitjat per als jugadors de loteria i, sens dubte, el més prestigiós. Els mitjans de comunicació dediquen tot el dia a la cobertura del sorteig i visiten les guinguetes on s'han venut els dècims guanyadors; fan reportatges als afortunats i dediquen molts esforços a explicar com funciona tot plegat.
En plena revolució tecnològica i de la intel·ligència artificial, són molts els qui opten per preguntar a la IA quin número haurien de comprar per tenir més probabilitats de guanyar. El cert és que tots els números tenen les mateixes probabilitats, la qual cosa és la base de qualsevol sorteig just, però és veritat que es pot jugar amb els registres per trobar patrons.
Això és exactament el que ha fet ChatGPT, tal com recull un estudi que combina dades històriques de milers de sortejos durant més de dos segles. A partir d'aquestes, la IA ha determinat que el número 30.485 té possibilitats de ser premiat amb la grossa, ja que és el més premiat de tots els temps.
Hi ha diverses dades més que donen suport a aquesta conclusió, com que la terminació 85 és una de les més premiades des de 1812, amb fins a set premis. Tot i això, cal recordar que els resultats de sortejos passats no tenen cap impacte en els de sortejos futurs si no es modifica cap paràmetre, com és el cas. Per als supersticiosos, però, pot ser un altre indici en què agafar-se.
El llistat de persones que tenen prohibit comprar dècims de la Loteria de Nadal
Sigui de forma presencial, o en línia -on, per cert, hi ha alertes de frau - hi ha un seguit de persones que tenen prohibit comprar loteria. El primer cas és obvi: els menors de 18 anys. La llei prohibeix als menors participar en qualsevol joc d'atzar i la Loteria és un d'ells. De fet, hi ha controls en els punts de venda presencials i en línia per evitar la venda a menors.
El segon cas són les persones amb prohibició judicial de participar en els jocs d'atzar. Inclou els qui, per resolució judicial, tinguin restringida la capacitat de gestionar béns o participar en activitats de joc. Un cas similar i que tampoc està autoritzat a participar són les persones inscrites al Registre General d'Interdiccions d'Accés al Joc (RGIAJ). Això són ciutadans que sol·liciten voluntàriament ser exclosos del joc –per exemple, per problemes de ludopatia– o que hi han estat inscrits per decisió judicial o administrativa.
Els darrers casos fan referència a persones que participin en l'organització, la gestió o l'explotació del joc. A la pràctica, això afecta empleats directament vinculats a la gestió del joc, personal que intervé en la producció o organització i els qui tinguin accés a informació privilegiada o intervinguin en l'operació del sorteig. En el mateix sentit, el president, els consellers i directius dels organismes encarregats de supervisar el joc tampoc no hi poden participar, així com els seus cònjuges o convivents, per evitar conflictes d'interès.