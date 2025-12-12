Quants premis hi ha a la Loteria de Nadal 2025?

És ben sabut per tothom que Nadal és una època de generositat i trobada, però també que és quan se celebra la Loteria de Nadal, una de les més importants de l'any. El sorteig s'ha convertit en tradició i se segueix des dels televisors d'arreu de Catalunya, sempre amb un ull posat al dècim comprat per comprovar si coincideix amb la grossa. Si bé, hi ha molts altres premis que cal no oblidar.
Els premis principals del sorteig de la Loteria de Nadal 2023
Pel que fa als premis principals, la Loteria de Nadal consta de la grossa, que és el primer premi; el segon premi, el tercer, el quart i el cinquè. La grossa regala 400.000 euros per dècim fins a arribar a 4.000.000. El segon premi, en canvi, 125.000 euros per dècim fins als 1.250.000. El tercer, 50.000 euros per dècim en una sèrie total de 500.000 euros. En el cas del quart premi, cada dècim dona 20.000 euros fins a arribar als 200.000; i el cinquè, 6.000 euros per dècim fins als 60.000.
Quants premis principals té la Loteria de Nadal?
Tot i que es digui que hi ha cinc premis principals, realment hi ha més números guanyadors. Això és perquè hi ha dos quarts premis i vuit cinquens premis, que fan un total de 13 números que proporcionen grans quantitats de diners i que obliguen els establiments a encetar les ampolles de cava.
Altres premis de la loteria de Nadal
L'oferta no s'acaba aquí, però. Si no es té la sort de topar amb un premi principal, encara hi ha esperances de guanyar-ne un de menor. D'aquests n'hi ha 1.794 i cadascun proporcionen 100 euros per dècim fins a un total de 1.000 per sèrie. Es tracta de premis a números de cinc xifres, tot i que encara n'hi ha més que depenen de xifres en posicions concretes.
Aproximacions
Les aproximacions consisteixen en els números anteriors i posteriors dels tres premis principals. Bàsicament, el que canvia és la darrera xifra i només val si és l'anterior o la posterior de la premiada. En el cas de l'aproximació de la grossa, el premi és de 2.000 euros per dècim. Si es té l'aproximació del segon premi, cada dècim dona 1.250 euros i 960 en el tercer.
Centenes
Les centenes, en canvi, són aquells números en què coincideixen les tres primeres xifres dels quatre premis principals. En aquest cas, cada dècim atorga 100 euros cadascun.
Dues darreres xifres
Com bé especifica el nom, encertar les dues primeres xifres dels tres premis principals també proporciona uns certs diners. Concretament, 100 euros per dècim.
Reintegraments
Finalment, l'últim paràmetre que es premia és el reintegrament: l'última xifra de la grossa. Tots els números que coincideixin en aquesta darrera xifra aporten.