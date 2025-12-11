Alerten de possibles fraus comprant loteria per internet: així és com ho has de fer

A falta de poc més de deu dies per la Loteria de Nadal, molts s'afanyen a comprar els dècims. La tradició és fer-ho presencialment en administracions de loteria, però cada vegada més gent ho fa per internet. És un mètode que estalvia temps i cues, però els experts adverteixen que hi ha múltiples fraus que cal evitar.
L'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) explica que s'ha de desconfiar d'SMS, missatges inesperats, enllaços sospitosos i aplicacions no oficials, ja que poden buscar robar dades personals o bancàries. A banda, afirma que Loteries i Apostes de l'Estat -l'empresa responsable de la Loteria, mai contacta per SMS, correu electrònic o xarxes socials per oferir premis, butlletes o promocions.
Així doncs, abans de fer qualsevol compra, és important comprovar la reputació de la web i desconfiar d'ofertes cridaneres o preus per sota del que és habitual, ja que solen ser un indicador de frau. També és aconsellable emprar mètodes de pagament segurs i evitar introduir informació delicada si hi ha un mínim dubte sobre la fiabilitat del comerç en línia.
Com s'ha de fer correctament?
Els experts recomanen comprovar sempre que la web utilitzada sigui segura abans de comprar un dècim de la Loteria de Nadal. L'opció més fiable és anar directament a la pàgina oficial de Loteries i Apostes de l'Estat, però si s'utilitza una altra plataforma autoritzada, és important verificar que l'adreça web comenci per "https://", que vol dir que el senyal és de connexió xifrada. També aconsellen conservar els correus de confirmació com a justificant de la transacció.
I si m'han estafat?
En cas que hagis estat víctima d'un engany relacionat amb la compra de loteria, INCIBE recomana actuar amb rapidesa. El primer és canviar les contrasenyes de comptes que poguessin haver-se vist compromeses i eliminar aplicacions de dubtosa procedència.
Si el dispositiu s'ha infectat amb un virus després d'obrir algun fitxer sospitós, és recomanable fer servir eines de seguretat fiables per eliminar l'amenaça i protegir el sistema. En aquests casos, el més prudent és acudir a un especialista. Finalment, es recomana denunciar els fets davant de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, aportant totes les proves disponibles.