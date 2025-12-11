«No trobar més senglars positius és una mala notícia»

Dues setmanes després que es comuniqués la troballa d'uns senglars afectats per pesta porcina africana a prop de la Universitat Autònoma de Catalunya, la crisi continua lluny de solucionar-se. El sector porcí -malgrat que el virus no ha entrat a les granges- ja nota de ple les conseqüències, mentre es continua investigant la causa. El veterinari Vicens Enrique-Tarancón és el coordinador del Grup de Sanejament Porcí de Lleida, una entitat que s'està encarregant de les anàlisis a les explotacions ramaderes de l'entorn del brot. En una entrevista a Nació, considera que no trobar més positius és una mala notícia, ja que o bé no s'estan detectant o podria respondre a un comportament anòmal del virus compatible amb la hipòtesi de la fuga d'una soca vacunal d'un laboratori com el de l'IRTA-CReSA.
És raonable pensar que el brot de pesta porcina africana no sortirà de Collserola?
Si ho blindem bé, és possible que no surti de la zona de sis quilòmetres. Més enllà d'evitar que s'escampi, és molt important determinar el dia 0 per acotar quan va començar la malaltia.
Per què?
Determinar el dia 0 és clau en qualsevol virus. Et permet modelitzar, estimar com evolucionarà i assumir un o altre model de gestió. No és el mateix que el virus faci pocs dies que estigui a la zona que ho faci des de fa setmanes. Hem de saber el quan i també el com...
De moment, s'ha apuntat a dues hipòtesis: un entrepà contaminat o una fuga de laboratori. Ho sabrem aviat?
Depèn de les autoritats. Determinar-ho és una qüestió molt complexa i no sé fins a quin punt a la comissió tècnica que s'ha constituït s'hi alliberarà tota la informació necessària per determinar-ho. Com a opinió personal, l'opacitat l'únic que fa és augmentar el dubte. I considero que si realment l'origen fos en un laboratori tampoc seria cap desastre, ja que d'errors humans o errades imprevisibles n'hi ha a tots els sectors. En tot cas, com abans ho sapiguem, millor ens enfocarem a solucionar-ho.
Suposem que es trobin porcs senglars morts fora del radi de sis quilòmetres, com s'ha d'actuar?
Caldrà tornar a blindar la zona afectada i fer-ho tantes vegades com focus nous apareguin. Evidentment, cada vegada seria més complicat, ja que els recursos són finits i ara estem treballant de manera focalitzada en una sola zona.
Per tant, ara cal prioritzar aquesta actuació intensiva, no?
Sí, ho hem explicat molt clarament. Tot allò que no es faci aquests dies, serà allargar molts mesos la crisi. Per això, per exemple, vam demanar la unitat militar d'emergències (UME) com es fa quan hi ha un gran incendi forestal. És un moment en què calen molts peus per caminar i ulls per observar. Cal buscar, buscar i buscar...
Ara fa uns dies que no augmenta el nombre de porcs senglars positius. És bo?
És una mala notícia o un comportament anòmal. L'experiència en brots a la Unió Europea ens indica que hauríem de trobar molts més positius. O no estem trobant els porcs realment infectats o el virus s'està movent molt a poc a poc.
Aquest comportament lent del virus abona la tesi de la fuga del laboratori?
És compatible amb una de les possibilitats que hagi sortit d'un laboratori.
El virus vacunal?
Aquesta és la meva hipòtesi personal. En aquest sentit, seria clau saber quin va ser l'últim dia que es va utilitzar aquesta soca -diferent de la del virus sense modificar- que es va usar en el laboratori, ja que és evident que del congelador no s'ha pogut escapar. De moment, no disposem d'aquesta informació.
I per què encara no hi ha vacuna tot i l'impacte de la malaltia en el sector ramader europeu?
És un virus molt complicat. Hi ha científics que hi han dedicat tota la carrera per intentar-ho. Més enllà de la seva complexitat, és clau que el medicament pugui diferenciar si un animal és positiu per la vacuna o per la malaltia. Ara, en el supòsit que es poguessin vacunar els porcs, l'exportació continuaria tancada perquè els animals constarien com a malalts.
Hem parlat del virus i dels senglars, però no pas de les granges. Estan blindades per evitar que hi entri la pesta?
Per complir la llei, estan blindades. Ara bé, no només cal complir, sinó creure-t'ho i practicar. En aquest sentit, com a entitat del sector impulsem inspeccions per aconseguir que la bioseguretat sigui un element clau de totes les explotacions.
De fet, només el 5% dels brots al conjunt de la Unió Europea han acabat afectant les granges de porcs. Això és un bon auguri?
Cada brot és un món. De fet, a Europa no hi ha hagut brots com el nostre amb porcs “humanitzats” i un entorn tan urbà. En aquest sentit, la mala sort és que una mala gestió de la fauna cinegètica -jo l'anomeno el ramat de la Generalitat- estigui arruïnant no només el porcí de Catalunya sinó del conjunt de l'Estat. La bona sort és que el focus s'ha produït en una zona molt urbana, amb moltes infraestructures i força confinada, un fet que en facilita el control. Com més aviat se solucioni, més ramaders catalans podran continuar l'activitat. I cal tenir en compte que ara mateix el porcí sustenta indirectament bona part del sector primari del país.
Quant pot durar aquesta crisi?
Molt probablement entre un any i mig i dos. La Unió Europea considera un país “net” de la pesta porcina africana quan han transcorregut 12 mesos des del darrer positiu. Per tant, no podrem posar el comptador a zero fins que trobem l'últim porc infectat.