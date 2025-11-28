Detecten dos positius de pesta porcina africana en porcs senglars morts a Collserola

El Govern ha confirmat aquest divendres dos positius de pesta porcina africana en porcs senglars morts a Cerdanyola del Vallès, els primers casos que es detecten a l'Estat espanyol des del novembre del 1994, segons ha informat en un comunicat. Arran d'aquests casos en animals silvestres, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i el d'Interior han activat el pla de contingència per contenir la malaltia, que no es transmet als humans ni per contagi ni per consum de productes derivats del porc. Si bé, han quedat automàticament suspeses totes les exportacions de porcí fora de la Unió Europea.
A més, el Govern analitza les explotacions porcines en un radi de 20 quilòmetres de la zona on s'han trobat els porcs senglars morts i ha restringit els moviments per vida i escorxador. Al seu torn, els serveis veterinaris han inventariat les explotacions afectades i han activat equips d'intervenció per fer inspeccions clíniques, anàlisi epidemiològica i presa de mostres.
Concretament, els senglars es van trobar morts els dies 25 i 26 de novembre a Collserola, en una zona propera al campus de la UAB a Cerdanyola del Vallès. D'acord amb els protocols establerts, els Agents Rurals els van portar a analitzar i el laboratori del CReSa va confirmar els positius i va enviar les mostres al Laboratori Nacional de Referència d'Algete, que dijous a la nit els va reconfirmar.
El Govern ha activat el pla de contingència previst quan es troba un cas positiu, sigui en fauna salvatge o domèstica. Arran d'això, tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, juntament amb els Agents Rurals, han iniciat la cerca d'animals morts i la recollida de trampes de captura i material de desinfecció per portar-los a Torreferrussa, on hi ha el centre logístic. L'objectiu d'aquestes actuacions és blindar el perímetre i evitar la sortida de porcs senglars de la zona de vigilància, que és de 20 kilòmetres, que es veuen afectades per la presència de nuclis urbans com Sabadell, Cerdanyola-Ripollet, Sant Cugat i Rubí.
En tot cas, a les zones nucli d'un kilòmetre al voltant dels punts on s'han trobat els dos cadàvers es fa una recerca intensiva de senglars. En el següent radi, es fa també una recerca activa de cadàvers i s'aplicaran sistemes de captura, alhora que hi haurà "vigilància passiva" i actuacions de caça controlada a Mollet, Sant Coloma de Gramenet, Montcada, la Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà, Terrassa, part dels barris de Barcelona, tot Sabadell i tot el Parc Natural de Collserola.
Què és la pesta porcina africana?
La pesta porcina africana (PPA) és una malaltia que no afecta els humans, però és altament contagiosa i afecta porc domèstic, porc senglar europeu i facoquer africà. Algunes formes del virus provoquen febre elevada, anorèxia i hemorràgies a la pell i els òrgans interns, fins al punt que pot arribar a produir la mort de l'animal en entre dos i 10 dies. I, segons informa el departament d'Agricultura, la mortalitat de la malaltia pot arribar a ser del 100% dels animals contagiats.
És una malaltia inclosa dins de la llista de malalties terrestres notificables de l’Oficina Internacional d’Epizoòties (OIE) i, per tant, de declaració obligatòria. Va entrar a l’est de la Unió Europea a finals de l'any 2014 quan, des de Rússia, es va estendre a Ucraïna i Bielorússia, des d’on es va propagar. Segons el ministeri d'Agricultura, actualment està present en explotacions porcines de 13 països (Itàlia, Alemanya, Polònia, Estònia, Letònia, Lituània, Eslovàquia, la República Txeca, Hongria, Grècia, Romania, Bulgària i Croàcia).
Des que va entrar a la UE, Bèlgica, Suècia i la República Txeca van aconseguir erradicar-la amb controls i vigilàncies de la població de senglars, després d'incursions puntuals, com podria ser el cas de Catalunya. Per això, el govern espanyol ja ha comunicat el focus a la Unió Europea i a l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OMSA) i les investigacions per saber l'origen del brot ja han començat.
En tractar-se d'una malaltia de categoria A, es demana al sector que s'extremin totes les mesures de bioseguretat i vigilància a les explotacions de porcí i en el transport d'animals. Tot plegat té un gran impacte en l'economia catalana, ja que el porcí representa el 19,3% del total d'exportacions alimentàries del país.