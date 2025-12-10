Catalunya es fixa com a objectiu reduir a la meitat la població de senglars

A l'espera que la setmana que ve comparegui Salvador Illa al Parlament per donar explicacions sobre la gestió de la pesta porcina -ho farà per voluntat pròpia, però també li ho reclama l'oposició-, aquest dimecres han parlat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per detallar la situació davant dels grups parlamentaris. Per ara, no hi ha cap nou cas positiu -13 senglars des de divendres passat- i la malaltia tampoc ha entrat a les granges. En les 55 granges de por s'han fet proves a tots els animals i no ha sortit cap positiu. En tot cas, el Govern és conscient que hi ha un excés de població de senglars a Catalunya, que poden transmetre malalties com la pesta porcina però també d'altres, com la tuberculosi, i per això s'ha fixat com a objectiu reduir aquesta població a la meitat "en els pròxims anys". "Sobren senglars a Catalunya", ha deixat clar Ordeig a la comissió d'Agricultura.
Hi ha 6,2 senglars per quilòmetre quadrat de mitjana Catalunya, amb 125.000 exemplars a l'hivern, que augmenten quan crien i poden arribar als 180.000. A Girona, Catalunya Central o el Pirineu "la població està disparada". "S'ha d'anar a la meitat", ha dit el conseller, que ha anunciat que hi haurà mesures per reduir aquesta població. A tall d'exemple, ha assenyalat l'ajudes als caçadors d'entre 18 i 30 euros per captura de senglars. "Hem d'anar cap aquí", ha afirmat, i ha dit que caldrà veure quins efectius i quina regulació caldrà actualitzar en aquest sentit. En aquest sentit, ha demanat fugir de prejudicis i de "biaixos ideològics". "Estem en un moment de crisi sanitària i cal un territori gestionat", ha afirmat Ordeig, que ha defensat també la necessitat de crear una Taula del Senglar a Catalunya, en la línia de la feina feta a Collserola i augmentar les captures.
Mentrestant, l'objectiu continua sent contenir el focus, treballar bilateralment amb els països importadors per reobrir mercats i activar ajudes al sector. Per ara, s'ha aconseguit confinar el brot a Collserola. Pel que fa als mercats, la Unió Europea ha regionalitzat les exportacions al radi de 20 quilòmetres. Això vol dir que Osona i el Lluçanès, així com el Segrià, zones on hi ha més granges de porc, poden exportar amb normalitat als països comunitaris. Ara bé, hi ha 1.000 milions d'euros en joc en exportacions a països extracomunitaris, i aquests són més difícils de protegir. La Xina, principal país importador de porc català, no accepta porc de la demarcació de Barcelona, decisió que inclou Osona i el Lluçanès, i des del Govern admeten que serà difícil fer-los canviar d'opinió. Ara, les negociacions se centren a reobrir el Japó, clau, i Filipines. Tots dos països continuen tancats. Tampoc sembla senzill refer relacions amb Mèxic, malgrat les gestions del president Illa la setmana passada. Xile, per la seva banda, sí que ha acceptat regionalitzar les importacions.
Ordeig ha admès que hi haurà afectacions econòmiques en un mercat clau per a l'economia catalana. Es mouen uns 3.000 milions d'euros en exportacions, dels quals 2.000 estan força garantits perquè són a països europeus. El Govern va aprovar dimarts reorientar una línia de crèdit en condicions favorables de l'Institut Català de Finances per a les empreses afectades, i també ajudes de 10 milions d'euros ampliables a 10 milions més. Alhora, s'ha declarat l'emergència per agilitzar les actuacions vinculades a fer front a la pesta porcina. Davant dels grups, Ordeig ha obert la porta a activar noves ajudes que puguin plantejar els grups parlamentaris, molt crítics amb la gestió que ha fet el Govern i amb el fet que Illa no cancel·lés el viatge a Mèxic quan va esclatar la crisi. Junts, principal partit de l'oposició, ha furgat en aquesta línia. Ordeig ha demanat responsabilitat i sentit institucional a l'oposició.
Junts avisa: "Si el brot ha sortit d'un laboratori, demanarem responsabilitats"
La diputada de Junts, Jeannine Abella, ha acusat el Govern de "vendre fum" i de no anar coordinats amb el Ministeri d'Agricultura. Els juntaires han retret al conseller Ordeig que "va tard", també en les mesures pels caçadors o per reduir la població de senglars. "Mentre a l'Aragó passen a l'acció, aquí les veuen passar", ha dit Abella, que ha reclamat mesures extraordinàries. En aquest sentit, ha alertat que hi ha milions d'euros en joc i més de 40.000 llocs de treball. Per altra banda, la diputada ha aplaudit les mesures de contenció pilotades pel Departament d'Interior. "La contenció està funcionant", ha indicat Abella, que no ha tancat la porta a l'aparició de nous positius. La dirigent independentista ha demanat posar més en valor els Agents Rurals i ha lamentat el "desgavell informatiu" sobre si s'estan abatent animals dins de la zona de risc. Pel que fa a l'origen del virus, Abella ha criticat que Ordeig plantegés la hipòtesi de l'entrepà contaminat, i ha dit que si es confirma que el brot va sortir d'un laboratori "demanaran responsabilitats" i "una comissió d'investigació".
Per part d'ERC, la diputada Montserrat Bergés ha lamentat la poca comunicació amb els grups parlamentaris del Departament d'Interior i ha acusat Núria Parlon "d'espanyolitzar Catalunya" amb la presència de la Unitat Militar d'Emergència o d'altres cossos espanyols. "És una renúncia a l'ambició nacional, a la defensa de l'autogovern i a l'exercici de les competències", ha denunciat Bergés. En aquest sentit, ha advertit que si la investigació sobre l'origen del brot passa a mans del jutge, la policia judicial ha de ser els Mossos, no pas la Guàrdia Civil. Més enllà d'això, ha demanat estar al costat del sector i agilitzar la Taula del Senglar per controlar la població.
La diputada dels Comuns, Lídia Lozano, ha dit que el senglar no és l'origen de la malaltia, sinó un vector de transmissió, i que malgrat reduir la població això no impedirà que hi hagi pesta porcina. En tot cas, ha recordat que el sector porcí és estratègic i ha reivindicat el paper del Ministeri de Treball, pilotat per Yolanda Díaz, per activar els ERTO. Així, ha demanat al Govern que protegeixi els llocs de treball i ha aplaudit les mesures anunciades de l'executiu. "No es poden donar ajudes a empreses que estan acomiadant treballadors", ha dit Lozano. Pel que fa a l'origen del brot, la diputada ha demanat deixar treballar els experts i no donar explicacions "simplistes". Sí que han demanat que la investigació la pilotin experts externs, no pas persones que també treballen als laboratoris sospitosos.
Des de la CUP han posat en dubte el model sencer. "La crisi ha de servir per qüestionar-nos el model de país i de sobirania alimentària", ha dit el diputat Dani Cornellà. El cupaire ha valorat positivament la creació del grup d'experts per determinar l'origen del brot, i ha avisat que si l'origen és un laboratori caldrà assumir responsabilitats. "Ens preocupa", ha admès.
El PP reclama centralitzar la gestió de la crisi a Madrid
El PP ha aprofitat per carregar contra Illa per no haver anul·lat el viatge a Mèxic i ha denunciat la "frivolitat" del conseller Ordeig amb la teoria de l'entrepà contaminat. "Això va perjudicar encara més el sector porcí", ha assegurat la diputada Eva García. En tot cas, ha demanat al Govern que deixi treballar el grup d'experts que investiga l'origen del brot i el jutge que ha rebut l'atestat policial i que investigarà els fets. El PP ha demanat que el Ministeri d'Agricultura centralitzi la gestió de la crisi i ha lamentat la poca actuació per reduir la sobrepoblació de senglars a Catalunya. "És una realitat ignorada", ha dit, i ha acusat els partits "d'extrema esquerra" de no actuar. "Els caçadors són part de la solució, no són enemics", ha afirmat, i ha aplaudit que s'inclogui aquest col·lectiu en la resposta a la crisi. D'altra banda, el diputat Alberto Villagrasa ha celebrat el treball conjunt i la presència de l'UME. "Aquí no s'espanyolitza res, perquè estem a Espanya", ha dit, i també ha advertit que caldrà assumir responsabilitats si el virus ha sortit d'un laboratori.