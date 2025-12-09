El Govern declara l'emergència per a les actuacions per frenar la pesta porcina

El Govern ha aprovat un paquet de mesures urgents per protegir el sector davant la pesta porcina africana. L'acord activa fins a 20 milions d'euros i facilita el crèdit, que s'encamina a donar suport a les empreses per “protegir el sector agroalimentari i el món rural”. El primer punt de l'acord declara l'emergència per a totes les actuacions relacionades amb la pesta, per tal de donar respostes “ràpides” i agilitzar tràmits per actuar “en poques hores”. "Els subministraments d'emergència es podran tramitar per la via d'emergència, com ara material veterinari, combustible, allotjament de persones implicades en el servei de contenció, servei de vigilància, senyalització, comunicació o publicitat es podran contractar per via ràpida", ha dit la portaveu del Govern, Sílvia Paneque.
També es crea una línia d'ajudes i subvencions de 10 milions ampliable a 10 milions més, que ja es va anunciar la setmana passada. S'amplia una línia ja existent de l'Institut Català de Finances per incloure com a beneficiaris les empreses beneficiades per la pesta porcina. A més dels 10 milions d'ajudes directes i es dona també finançament amb condicions favorables per a les companyies afectades per la crisi. Més enllà d'això, la portaveu del Govern també ha detallat que es farà acompanyament a les empreses per reorientar exportacions. “L'èxit és que no tenim notícia que el brot hagi superat els sis quilòmetres d'encapsulament”, ha detallat Sílvia Paneque. Ara, es posen mecanismes de suport i línies d'ajuda al món agroalimentari davant de la crisi.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha comparegut aquest migdia per actualitzar la situació de la pesta porcina. Ordeig ha insistit que cal temps per valorar l'impacte econòmic, però ha garantit que el Govern estarà al costat del sector i no allargarà les restriccions més enllà del que sigui necessari. "Si calen ajudes als negocis, ho estudiarem i ho podem fer", ha dit. La prioritat absoluta és rastrejar animals al focus de 20 quilòmetres i contenir el focus de la malaltia a Collserola. "El més important és la contenció del focus", ha insistit Ordeig. Només es podran reconduir les relacions econòmiques amb els països que importen porc de Catalunya si es manté el focus. Les conseqüències d'aquest brot, ha anticipat el conseller, "duraran temps" i s'ha receptat "escoltar" totes les veus i coordinar-se en la presa de decisions.
Un jutjat investigarà l'origen del brot
El grup auditor -que inclou gent de l'IRTA-CReSA- s'ha reunit aquest dimarts per primer cop per analitzar les instal·lacions i els protocols dels laboratoris que treballen en pesta porcina. Ordeig ha demanat deixar treballar els experts a l'espera de saber quin és l'origen del brot. "Tindran tot el suport i autonomia per fer el que considerin d'acord amb el criteri científic i tècnic; són els que més en saben de laboratoris especialitzats", ha dit el conseller. El conseller també ha garantit plena coordinació amb tothom, concretament amb Guàrdia Civil i Mossos, que paral·lelament investiguen quin és l'origen del brot i si ha sortit d'un laboratori. També hi haurà coordinació amb el Ministeri d'Agricultura i amb la Comissió Europea. "Ningú té més ganes d'aclarir l'origen del brot", ha remarcat el conseller, que ha garantit que els experts tindran "independència absoluta" per actuar.
Un jutjat investigarà el brot de pesta porcina. En concret, segons ha informat el TSJC, s’ha enviat un atestat al tribunal d’instància de Cerdanyola, del qual se n’ocuparà la plaça 2 del tribunal. Està previst que el cas es declari secret. Encara s'ha de fer el pas d’obrir diligències per un suposat delicte contra el medi ambient. El Govern ha dit que no té constància de cap investigació oberta, però ha garantit tota la col·laboració.
Japó i Mèxic, tancats
En el sector porcí és clau l'exportació, per valor de 3.000 milions d'euros, dels quals 2.000 milions són a Europa i es mantenen amb algun matís, i 1.000 milions són en països extracomunitaris, la gran majoria a la Xina. El Govern mira d'activar la diplomàcia i les relacions comercials per activar aquests mercats. Amb la Xina es vol intentar matisar la restricció, que inclou Osona i el Lluçanès, però serà difícil. El focus, ara, se centra en el Japó i Filipines, dos mercats molt importants que continuen tancats. Mèxic, malgrat les reunions d'Illa amb representants del govern, també serà complicat de reobrir, perquè a Amèrica no hi ha pesta porcina i la decisió no dependrà només de Mèxic. "Com més ràpid reobrim, veurem l'efecte en els 1.000 milions; no sabem l'impacte total, però en tindrà", ha admès Ordeig.
Sense nous casos i pendents de les últimes granges
Ordeig ha parlat de "mobilització històrica i coordinació exemplar" per fer front al virus. El Govern ha fet una valoració "molt positiva" del compliment de les restriccions durant el pont de la Puríssima. S'han fet 1.700 trucades al 112 des de l'inici de la crisi i es continua fent rastreig al focus. Les restriccions es mantenen fins al 14 de desembre i ja s'ha rastrejat tot el radi de 0 a 6 quilòmetres. Avui s'acabarà el rastreig de 6 a 10 quilòmetres. En total, 11.000 hectàrees, el 50% a peu, el 30% amb drons i el 20% amb unitats canines.
No hi ha novetats pel que fa a positius: 13 casos, com els darrers dies, i tots ells dins del focus. Dins de la zona de risc hi ha 55 granges i aquest dimarts estaran fetes totes les PCR a les granges que es van afegir -16- amb l'ampliació de municipis afectats. Es podrà saber, doncs, si hi ha algun cas positiu. Fins ara, el virus no ha entrat a les granges. Pel que fa als animals, ja se n'han començat a portar a l'escorxador i s'haurà de programar tot bé perquè no hi hagi retards en les pròximes setmanes.
Pel que fa a la caça, el Govern ha encarregat un informe sobre la densitat de senglars i mesures concretes d'actuació en aquest sentit. "Cal un canvi de mentalitat sobre la visió de com gestionem el país, sigui des de gestió forestal o de sobrepoblació de fauna cinegètica", ha remarcat el conseller, que ha demanat "aparcar els prejudicis" cap a caçadors, agricultors o pel que fa a "eliminar" la sobrepoblació de senglars. "Hi ha massa senglars al territori", ha insistit Ordeig.