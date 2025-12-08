Aquests són els sis experts que analitzaran si la pesta porcina va sortir d'un laboratori

Un comitè de sis experts en bioseguretat coordinats pel director de l’IRTA, Josep Usall, lideraran a partir de dimarts l’auditoria de bioseguretat a aquest centre i “altres centres” de recerca de PPA per avaluar “si hi pot haver potencial risc” de fuita del virus. El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat els seus noms aquest dilluns i ha demanat “prudència i deixar treballar els científics”.
Alhora, s’ha mostrat convençut que aquesta serà “una setmana determinant per tenir més informació”. D’altra banda, Ordeig ha confirmat que Corea del Sud ha acceptat tornar a exportar porc més enllà del perímetre infectat de 20 quilòmetres, a diferència de la Xina, que manté el veto a tota la demarcació de Barcelona.
Els sis noms del grup d'experts
La coordinadora científica del grup d’experts serà la doctora Laura Pérez, cap de l’àrea animal i seguretat biològica del CISA. També en formaran part el doctor Gorka Aduriz, cap de l’àrea de sanitat animal del centre Neiker BRTA, del País Basc; el professor Massimo Palmarini, director del departament de virologia de l’Erasmus MC de Rotterdam; el doctor Gonzalo Pascual, director tècnic i responsable de seguretat biològica i bio contenció de l’Institut Carlos III de Madrid; el cap de la unitat d’alta contenció de l’IRTA-CReSA, Xavier Abad; i la doctora Diana Ramírez, cap de la plataforma d’infraestructures de producció animal i presidenta del comitè ètic d’experimentació animal de l’IRTA.
No es descarta incorporar nous experts, ha indicat Ordeig, però aquest són els que a partir de demà definiran el “pla de treball” dels centres que s’han d’auditar, “analitzant els protocols, les instal·lacions, els fluxos, i el tipus de mostres mortes i vives que s’utilitzen (...), i per tant si hi pot haver potencial risc al marge del laboratori del CReSA”, segons ha avançat el conseller. “Quan decideixin el què, hauran de fer una revisió dels espais físics, de la qual també seran els responsables”, ha reblat. Sobre responsabilitats Ordeig ha demanat “prudència” a l’opinió pública i ha mantingut que hauran de ser els professionals i els científics “i no la política” els qui diguin quins són aquests centres i si cal analitzar-los.
En general, el conseller ha demanat la mateixa prudència a l’hora de treure conclusions sobre l’origen del brot, i a més ha aventurat que aquesta setmana “tindrem informació molt important”, tant en aquest terreny, com en el de la seqüenciació de tots els tipus de virus de PPA “que corren per Europa”, cosa que també pot ajudar a aclarir quin és l’origen del brot i de les “possibles coincidències” amb la soca del virus que ha infectat els senglars de Collserola.
Reobertura de mercats asiàtics
El conseller ha confirmat la “bona notícia” de la reobertura del mercat d’exportació de porc a Corea del Sud (valorat en 113 milions d'euros l’any), que ahir va acceptar acotar el veto a la compra de carn de porc a la zona afectada als 20 km de perímetre infectat i no més enllà. “Catalunya defensa que la regionalització per criteris sanitaris sigui amb aquest criteri”, ha reiterat.
En aquest sentit, ha dirigit un missatge a la Xina, que ha decidit mantenir la regionalització a tota la demarcació de Barcelona, i ha dit que hi ha “converses al més alt nivell” amb el Japó (349 milions en exportació de porc) i les Filipines (125 milions l’any), perquè segueixin el camí de Corea del Sud.
Ordeig: "Anem pel bon camí"
Sobre els treballs per a la contenció del virus, el conseller Ordeig ha dit que es va “pel bon camí”, i ha repetit que el focus està “contingut” i que no hi ha casos positius fora del primer radi de 6 km. El conseller ha agraït novament la col·laboració ciutadana i la seva “implicació” per aconseguir reduir al màxim les incidències relacionades amb ciutadans que no segueixen les indicacions sobre restriccions de mobilitat dins de la zona infectada.
Més enllà d’això, ha detallat que el 112 ha rebut “més de 1.500 trucades” sobre avistaments de senglars vius o morts, dada que ha ofert com a mostra de la implicació de la ciutadania davant del brot de pesta porcina africana. D’altra banda, ha agraït als caçadors la intensificació de les batudes que s’està duent a terme “a tot arreu” per evitar al màxim el risc de contagi i reduir la població de senglar en zones on hi ha molta sobre població. “Independentment del que passi amb la pesta, cal una actuació contundent i intensa durant l’any per reduir la població de senglars, això era una assignatura pendent”, ha reblat el responsable del ram.