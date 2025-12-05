El govern espanyol investiga si la pesta porcina ha sortit d'un laboratori

El Ministeri d’Agricultura ha posat en marxa una investigació per aclarir d’on prové el virus de la pesta porcina africana detectat recentment a Catalunya, després que el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, expressés que hi havia "alta" probabilitat que l'origen de la reaparició de la pesta porcina africana (PPA) fora per un embotit contaminat ingerit un porc senglar.
Les anàlisis genètiques han revelat que aquesta variant que es mou pel país no coincideix amb les que circulen actualment per Europa, sinó que s’assembla sorprenentment a una soca documentada a Geòrgia l’any 2007. Com que els virus canvien amb el temps a mesura que es transmeten entre animals, aquesta similitud inesperada ha fet plantejar al ministeri la possibilitat que l’origen estigui relacionat amb algun centre de recerca o instal·lació de bioseguretat on es treballa amb aquest patogen.
El Govern ha dit que continuarà treballant amb “transparència, informació i coordinació institucional” per compartir totes les dades. “Prudència i calma”, ha dit el conseller d'Agricultura, que ha demanat deixar treballar els científics perquè l'informe del Ministeri d'Agricultura “no és concloent”. En tot cas, els Mossos ja disposen de la informació per si cal obrir una investigació i Ordeig ha dit que la feina és anar estrenyent el cercle per determinar quin és l'origen del virus.
A prop d'on han sortit els casos d'animals morts per pesta porcina africana a Collserola, es troba el Centre d'Investigació en Sanitat Animal (CRESA) de l'Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries, un centre de recerca dependent del departament d'Agricultura de la Generalitat. En aquest espai hi ha una Plataforma de Bioimatge que s'encarrega de la recerca de patògens d'alt risc i investiga sobre malalties infeccioses sota protocols estrictes de seguretat. En aquest sentit, Ordeig ha dit que el Govern "no descarta res ni afirma res", amb relació a la possibilitat que el virus hagi sortit del CRESA.
“Tots els virus que circulen actualment als Estats membres pertanyen als grups genètics 2-28 i no pas al nou grup genètic 29, al qual pertany el virus causant del focus a la província de Barcelona, molt similar al grup genètic 1 que va circular a Geòrgia el 2007. Els virus, en condicions naturals, quan es propaguen mitjançant cicles d’infecció en animals, experimenten en un grau o un altre, canvis en el seu genoma. El descobriment d’un virus similar al que va circular a Geòrgia no exclou, per tant, que el seu origen pugui trobar-se en una instal·lació de confinament biològic”, ha manifestat el ministeri en un comunicat.
El vessant de la PPA georgiana, de fet, és una de les més utilitzades en estudis experimentals i proves de vacunes en desenvolupament. Davant d’aquest escenari, i amb les dades de seqüenciació damunt la taula, Agricultura ha demanat al SEPRONA de la Guàrdia Civil que obri una investigació específica per determinar com ha arribat aquesta variant fins al territori català i establir si hi ha responsabilitats associades.