El Govern prohibeix l'accés al medi natural en 91 municipis per la pesta porcina

El Govern ha prohibit l'accés al medi natural en 91 municipis fins al pròxim 14 de desembre per la pesta porcina africana (PPA). Es tracta del mateix llistat que la Comissió Europea (CE) va publicar aquest dijous després que aquest dimecres una delegació comunitària visités el país per decidir quins límits hi ha d'haver en les exportacions de porcí. Segons fonts del departament d'Agricultura, la resolució per part del govern català s'ha publicat aquest mateix divendres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Així, queden prohibides les activitats d'oci, caça i forestals, de moment, fins al pròxim 14 de desembre.
D'altra banda, l'executiu català ha decidit canviar de nomenclatura i diferenciar entre dues zones: una d'alt risc i una altra de baix risc. Quant a la d'alt risc, aquesta inclou 12 municipis, i la de baix, 79. D'aquesta manera, s'abandona el sistema de radis perquè la població tingui més clar on no pot anar.
Per contra, l'activitat agrària sí que està permesa. A més, si per arribar a un habitatge, un restaurant o una instal·lació esportiva, com una hípica, és indispensable passar per un bosc, els ciutadans ho podran fer, però serà necessari desinfectar el vehicle de transport. La Generalitat facilitarà punts de desinfecció i donarà recomanacions a les empreses i veïns.
Municipis catalans que no poden exportar carn de porc a la Unió Europea
Vallès Occidental
- Badia del Vallès
- Barberà del Vallès
- Castellar del Vallès
- Castellbisbal
- Cerdanyola del Vallès
- Gallifa
- Matadepera
- Montcada i Reixac
- Palau-solità i Plegamans
- Polinyà
- Ripollet
- Rubí
- Sabadell
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Llorenç Savall
- Sant Quirze del Vallès
- Santa Perpètua de Modoga
- Rellinars
- Sentmenat
- Terrassa
- Ullastrell
- Vacarisses
- Viladecavalls
Vallès Oriental
- Ametlla del Vallès
- Bigues i Riells del Rai
- Caldes de Montbui
- Canovelles
- Granollers
- La Roca del Vallès
- Llagosta
- Lliçà d'Amunt
- Lliçà de Vall
- Mollet del Vallès
- Martorelles
- Montmeló
- Montornès del Vallès
- Parets del Vallès
- Sant Feliu de Codines
- Sant Fost de Campsentelles
- Santa Eulàlia de Ronçana
- Santa Maria de Martorelles
- Vallromanes
- Vilanova del Vallès
Baix Llobregat
- Abrera
- Castellví de Rosanes
- Cervelló
- Collbató
- Corbera de Llobregat
- Cornellà de Llobregat
- El Papiol
- Esparreguera
- Esplugues de Llobregat
- Martorell
- Molins de Rei
- Olesa de Montserrat
- Pallejà
- el Prat de Llobregat
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Climent de Llobregat
- Sant Esteve Sesrovires
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Joan Despí
- Sant Just Desvern
- Santa Coloma de Cervelló
- Torrelles de Llobregat
- Vallirana
- Viladecans
- La Palma de Cervelló
Barcelonès
- Badalona
- Barcelona
- L'Hospitalet de Llobregat
- Sant Adrià de Besòs
- Santa Coloma de Gramenet
Maresme
- Alella
- Cabrils
- El Masnou
- Montgat
- Òrrius
- Premià de Dalt
- Premià de Baix
- Teià
- Tiana
- Vilassar de Dalt
Alt Penedès
- Gelida
- Sant Llorenç d'Hortons
Anoia
- Els Hostalets de Pierola
- Masquefa
Bages
- Castellbell i el Vilar
- Mura