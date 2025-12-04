Augmenten a 13 els senglars positius de pesta porcina a Collserola

Les autoritats veterinàries han confirmat quatre nous casos de pesta porcina en senglars, que situen la xifra total de casos positius fins als 13 des que va esclatar la crisi sanitària. Tots els casos se situen dins del perímetre i per ara no hi ha cap cas detectat a fora dels radis que s'estan analitzant, i tampoc a les granges. El govern espanyol ha anat notificant els positius a la Comissió Europea, que ha fixat el radi de restriccions i n'ha deixat fora Osona i el Segrià, dues de les comarques amb més exportacions, que podran continuar venent carn de porc fora als països comunitaris.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha comparegut aquest dijous al vespre per donar els detalls de la situació. Ha explicat que els nous casos es van trobar al principi, però es trobaven en una situació en què era difícil fer-los les proves. Finalment, els veterinaris han detectat el positiu. "Els positius estan al radi de sis quilòmetres, en un radi contingut", ha destacat. La prioritat continua sent contenir el focus, que no es propagui, i ha fet una crida a la responsabilitat i complir amb les restriccions d'accés al parc de Collserola i a la resta d'espais on no es pot entrar, especialment a les portes del pont de la Puríssima.
Ordeig ha advertit que la crisi també té efectes sobre els llocs de treball. Després de reunir-se amb el sector del porcí i les empreses afectades, el conseller ha demanat col·laboració i "buscar fórmules financeres, tècniques o de complicitat" per reduir la destrucció de llocs de treball. "Ha de ser el mínim possible, explorarem al màxim la col·laboració", ha indicat. Així mateix, ha recordat que la Comissió Europea ha ratificat el criteri dels 20 quilòmetres, tot i que s'ha produït un salt de municipis, perquè Europa compta també els municipis que delimiten amb aquest radi. Així, no hi ha noves granges dins del radi.
Els Agents Rurals han afirmat aquest dijous que el brot de pesta porcina africana continua "encapsulat" per ara al radi de sis quilòmetres d'on es va trobar el primer porc senglar infectat. Un miler de persones conformen el dispositiu de rastreig entre els grups d'ordre i de recerca, aquest últim de 400 efectius amb la incorporació avui d'unitats canines provinents de Madrid. La recerca, ara, continua en el segon radi d'actuació, de 20 quilòmetres. "Els tècnics de la Comissió han quedat gratament sorpresos dels mitjans que hem desplegat", ha dit Ordeig. També es presentaran una bateria de mesures fora d'aquest radi, per reduir la densitat de senglars.
Mentrestant, el preu del porc cau 10 cèntims més, tal com ha anunciat Mercolleida, la llotja que fixa el preu del porcí. "La situació continua sent greu", ha dit el director general, Miquel Ángel Bergés, que ha avisat que els escorxadors es quedaran sense espai per carn congelada “en qüestió de dies”. Per això, consideren “bàsic” sacrificar els porcs senglars del radi de 20 quilòmetres del brot amb la “màxima celeritat” i també sacrificar els 30.000 porcs d’engreix de les granges de la zona propera al focus. “S’ha de trobar una solució ràpida per sacrificar els porcs i donar-los una sortida”, ha dit Bergés després d’una altra reunió extraordinària de les juntes de preus del porc d'engreix, de la verra i del garrí per analitzar l'impacte dels darrers casos detectats a Collserola.